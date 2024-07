La Voix du Lac : Natalie Portman de retour dans une nouvelle mini-série policière

"La Voix du Lac" est une mini-série américaine où Natalie Portman enquête sur une affaire criminelle des années 1960. Disponible dès le 19 juillet 2024 sur Apple TV+.

Bonne nouvelle pour les fans de Natalie Portman, l'actrice passe du grand écran au petit dans La Voix du Lac. Cette série, adaptation du best-seller du même titre de Laura Lippman, s'inspire d'une histoire vraie : le meurtre non résolu d'une jeune Afro-Américaine retrouvée morte dans un lac de la ville de Baltimore en 1969.

Au fil des sept épisodes de ce thriller sombre réalisé par Alma Har'el, Natalie Portman donne la réplique à Moses Ingram (la meilleure amie de Beth dans Le Jeu de la Dame) et Mikey Madison (Anora), entre autres. Les deux premiers épisodes de La Voix du Lac sortent le 19 juillet 2024 sur Apple TV+, ensuite, un nouvel épisode sera diffusé chaque vendredi jusqu'au 23 août.

Quelle est l'intrigue de La Voix du Lac ?

Dans les années 1960 la ville de Baltimore est en émoi suite au meurtre d'une petite fille. Mais alors qu'un autre crime, celui d'une Afro-Américaine retrouvée morte dans un lac est loin d'être aussi médiatisé, Maddie Schwartz, qui tente de se faire un nom dans le journalisme d'investigation, commence à être obsédée par l'affaire de "la femme du lac". Explorant les questions du racisme, du sexisme et des luttes de classe, La Voix du Lac entremêle les destins de deux femmes (l'une vivante et l'autre morte) que tout oppose : une ancienne femme au foyer éprise de liberté et une mère qui se battait pour subvenir aux besoins de sa famille tout en défendant les droits civils de la communauté noire de Baltimore.

Quels acteurs au casting de La Voix du Lac ?

Natalie Portman : Maddie Schwartz

Moses Ingram : Cleo Johnson

Y'Lan Noel : Ferdie

Brett Gelman : Milton

Byron Bowers : Slappy

Noah Jupe : Seth

Josiah Cross : Reggie Robinson

Mikey Madison : Judith

Pruitt Taylor Vince : Bob Bauer

Où voir La Voix du Lac en streaming ?

Rendez-vous dès le 19 juillet 2024 sur Apple TV+ pour découvrir les secrets qui entourent le crime de "la femme du lac". Pour cela, mais également visionner d'autres séries telles que Truth Be Told ou Shining Girls, par exemple, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple. Sachez aussi que les programmes d'Apple TV+ sont inclus dans tous les abonnements à Canal++.