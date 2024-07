House of the Dragon : le sort d'Aegon révélé, ce qu'il faut retenir de l'épisode 5

Dans l'épisode 5 de la saison 2 de "House of the Dragon", chacun des clans s'adapte suite à la bataille du Repos-des-Feux. Récap avec spoilers.

Après le décisif épisode 4 de la saison 2, House of the Dragon revient cette semaine sur un épisode plus calme qui vient établir les conséquences de la bataille du Repos-des-Feux. Cet épisode 5 a été mis en ligne sur la plateforme de streaming Max ce lundi 15 juillet 2024. Attention, la suite de cet article contient des spoilers si vous n'avez pas encore vu l'épisode de la semaine.

Dans l'épisode 5 de la saison 2, la tête de Meleys est exhibée par Ser Criston Cole dans les rues de Port Réal. Au lieu d'y voir un signe de victoire, le peuple y voit un mauvais présage et est désormais terrifié à l'idée de rester dans l'enceinte royale. Le corps d'Aegon, brûlé mais encore vivant et inconscient, est ramené secrètement au Donjon Rouge. On ne sait cependant pas quand il se réveillera, ce qui pose la question de la gouvernance du royaume. En conséquence, l'ensemble du conseil (dont la Main du roi) choisit de nommer Aemond comme régent, au détriment d'Alicent qui a davantage d'expérience après avoir gouverné à la place de Viserys.

Le fiasco de Daemon

A Harrenhal, Daemon a des projets bien différents. S'il continue de faire des cauchemars et avoir des visions (dont l'une le montrant en train d'avoir des rapports sexuels avec sa propre mère…), ses rêves de grandeurs le dépassent. Demandant déjà à se faire appeler Roi, il compte bien rassembler une grande armée pour prendre Port-Réal et le trône dans l'espoir de gouverner, avec Rhaenyra à ses côtés si elle le souhaite. Pour cela, il compte se servir des rivalités entre les Blackwoods et les Brackens, qui refusent de se soumettre à lui. Daemon ordonne alors à ser Willem Blackwood de convaincre de manière insidieuse les Brackens à se rallier à sa cause. Il l'invite à "commettre le pire" pour les persuader.

Mais, en conséquences, des crimes sont commis sur l'ensemble des Conflans sous la bannirèe de Rhaenyra. Les Seigneurs des Conflans sont furieux et se rebellent contre Daemon, lui promettant que jamais ils ne se soumettront à un tyran de son espèce. Il ne sait pas non plus que Rhaenyra a envoyé l'un de ses conseillers à Harrenhal pour savoir si son mari est en train de comploter contre elle.

Les Noirs contre-attaquent

A Fossedragon, le clan de Rhaenyra fait le deuil difficile de Rhaenys. Alors que Rhaenyra culpabilise d'être impuissante et de devoir attendre que ses alliés fassent le travail à sa place, elle décide de nommer Corlys Velaryon, dévasté par la mort de sa femme, sa Main. En parallèle, Mysaria envoie ses émissaires à Port-Réal, pour rallier le peuple, souffrant de famine et emprisonné dans la cité royale, à la cause de Rhaenyra.

Enfin, Jacaerys décide d'agir en se rendant aux Jumeaux, pour convaincre la maison Frey de se rallier à leur cause, sans l'avis de sa mère. En leur promettant protection et Harrenhal, il gagne de nouveaux alliés. Lorsqu'elle l'apprend, Rhaenyra est néanmoins furieuse contre son fils qui a risqué sa vie si peu de temps après la mort de Rhaenys et Lucerys, alors qu'Aemond est désormais Roi et pourrait décider de les attaquer à nouveau. Mais elle se reconnait dans le besoin de son fils d'agir, et tous deux ont une idée : ils possèdent des dragons qui n'ont pas de maîtres. Si la légende raconte que seul un pur Targaryen peut les dompter, ils font un pari qui semble fou mais qui pourrait leur apporter la victoire : retrouver des enfants bâtards de la famille Targaryen pour en faire des maîtres dragons, et ainsi attaquer les Verts.