Salem's Lot : de quoi parle l'adaptation du terrifiant roman de Stephen King ?

"Salem's Lot" est un film d'épouvante américain, nouvelle adaptation du roman de Stephen King publié en 1975. Disponible dès le 3 octobre 2024 sur Max.

Réalisé par Gary Dauberman, à qui nous devons des films d'horreur cultes tels que Ça ou Annabelle, Salem's Lot promet une bonne dose de frissons aux abonnés de Max. S'inscrivant dans la tradition des classiques d'épouvante, il s'agit de l'une des sorties les plus attendues du genre. En effet, entre la pandémie et autres péripéties, Salem's Lot a mis presque deux ans pour sortir.

Porté par un casting de talent avec Lewis Pullman (Lessons in Chemistry), Makenzie Leigh (Un jour dans la vie de Billy Lynn) et Bill Camp (Un homme, un vrai), le film raconte l'histoire d'un écrivain revenant dans sa ville natale pour y chercher l'inspiration mais découvre qu'une force maléfique y est à l'œuvre.

Quelle est l'intrigue de Salem's Lot ?

Dans Salem's Lot, hanté par un incident survenu pendant son enfance, l'écrivain Ben Mears retourne dans sa ville natale Jerusalem's Lot, dans le Maine. Il ne tarde pas à découvrir que des faits étranges s'y produisent : un vampire assoiffé de sang y a élu domicile. Et même pire, c'est une épidémie, la ville est infestée de vampires. Ben va alors faire tout son possible pour tenter de sauver les habitants.

Quels acteurs au casting de Salem's Lot ?

Lewis Pullman : Ben Mears

Makenzie Leigh : Susan Norton

Alfre Woodard : Dr Cody

William Sadler : Kurt Barlow

Bill Camp : Matthew Burke

Pilou Asbæk : Richard Straker

John Benjamin Hickey : le Père Donald Callahan

Spencer Treat Clark : Mike Ryerson

Jordan Preston Carter : Mark Petrie

Nicholas Crovetti : Danny Glick

Cade Woodward : Ralph Glick

Où voir Salem's Lot en streaming ?

Salem's Lot est disponible le 3 octobre 2024 sur Max. Pour vous plonger dans son ambiance angoissante, mais aussi profiter du catalogue de Max, qui propose des contenus du groupe Warner et plus encore, il suffit de s'abonner. Le tarif varie entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement basic avec publicités), 9,99 euros par mois (abonnement standard) et 13,99 euros par mois (abonnement premium).