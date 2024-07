House of the Dragon : enfin une première bataille aux conséquences tragiques dans l'épisode 4 (spoilers)

"House of the Dragon" entre enfin dans le vif du sujet avec l'épisode 4 de la saison 2. Avec des destins tragiques pour ses personnages.

La guerre des dragons ne sera plus jamais la même après cet épisode de House of the Dragon. L'épisode 4 de la saison 2, disponible depuis ce lundi 8 juillet en France sur la plateforme de streaming Max, offre aux fans sa première grande bataille de dragons avec le siège de Repos-des-Feux, qui a des conséquences décisives tant pour le camp des Noirs que pour le camp des Verts. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur l'épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon.

Le clan de Rhaenyra en difficulté

L'épisode s'ouvre sur Daemon, toujours au château de Harrenhal, qui souffre d'hallucinations traduisant sa culpabilité envers Rhaenyra et son dilemme interne. Il découvre alors par Alys Rivers, mestre des lieux, qui l'avertit que le château serait hanté. En parallèle, ser Criston Cole poursuit sa campagne à Westeros, vainquant les forces alliées à Rhaenyra, les forçant à se soumettre ou à mourir. L'armée des Verts a triplé, et ser Simon Strong s'inquiète que Harrenhal ne soit sa prochaine victime.

© Ollie Upton/HBO

Daemon rencontre alors Oscar Tully, héritier de Vivesaigues et futur suzerain du Conflans, mais leur échange se solde par un échec, puisqu'il refuse de prendre la place de son grand-père et de lever une armée. Daemon convoque ensuite Ser William, de la maison Nerbosc pour lever une armée, mais il est distrait à cause des hallucinations.

De son côté, Rhaenys rencontre Alyn, et l'on apprend que c'est lui qui a sauvé Lord Corlys lors de sa disparition en mer. Rhaenys assure qu'elle "sait qui il est" et qu'il "n'est pas responsable de son passé". Rhaenys et Lord Colys partent ensuite pour Peyredragon, afin d'aider Jace et Baela à apaiser le conseil, qui se dispute le pouvoir en l'absence de Rhaenyra.

Aemond prend l'ascendant sur Aegon

A Port-Réal, Alicent est distraite après les révélations de Rhaenyra sur les dernières volontés de Viserys. Elle demande également au Grand-Mestre un remède, soit-disant pour une autre femme, mais qu'elle finit par ingérer. On comprend alors qu'il s'agit probablement d'un remède pour avorter, probablement de l'enfant qu'elle attendrait de sir Criston Cole.

Au Conseil, le roi Aegon se plaint de la prise d'Harrenhal part Daemon et demande à ce que son armée marche sur la bâtisse. Mais Aemond reprend le pouvoir, convainquant son frère d'attaquer plutôt Repos-des-feux, où l'armée de sir Criston Cole est déjà en direction. Aegon découvre avec fureur que son frère et la Main du Roi ont préparé des plans de bataille sans le consulter, mais n'est pas en mesure d'asseoir son pouvoir face à Aemond devant le conseil.

© OLLIE UPTON/HBO

Furieux de ne pas être écouté ou pris au sérieux, Aegon noie son malheur dans l'alcool. Il retrouve sa mère, Alicent, qui lui conseille d'écouter davantage ses conseillers et de cesser de vouloir agir à sa guise sans penser aux conséquences. Blessé, il décide de prendre son dragon, Feux-du-Soleyl, pour rejoindre la bataille du Repos-des-feux.

Une bataille de dragons destructrice

L'épisode 4 se termine par la première bataille des dragons de cette saison 2. Sir Criston Cole mène l'armée d'Aegon pour assiéger Repos-des-Feux, tenu par un allié de Rhaenyra. Lorsque celle-ci l'apprend, cette dernière décide d'entrer dans la bataille. Mais après les contestations de Jace (à qui elle transmet d'ailleurs the Song of Ice and Fire), c'est finalement Rhaenys qui prend la décision de monter son dragon Meleys et d'aller défendre la forteresse.

Mais évidemment, il s'agissait d'un piège de la part du clan Hightower, puisqu'Aemond et son dragon Vhagar se tapissent dans la forêt, attendant d'attaquer. Ils sont toutefois interrompus par l'arrivée totalement imprévue du roi Aegon, qui chevauche son dragon Feux-du-Soleyl et entre dans la bataille sans que cela ne soit prévu.

© Theo Whiteman/HBO

Les trois dragons finissent alors par s'affronter. Sans que l'on sache vraiment si c'est volontaire ou accidentel, Aemond ordonne à Vhagar de brûler ses adversaires, provoquant la chute de son frère et de son dragon dans la forêt. Il attaque ensuite Meleys, qui se fait déchiqueter et entraîne la chute mortelle de Rhaenys.

A la fin de l'épisode, la Main du Roi, qui s'est évanoui pendant la bataille, se réveille et retrouve Aemond, son épée sortit, devant le dragon d'Aegon. Le roi gît au sol devant lui. A son arrivée, Aemond s'éloigne, laissant sir Criston Cole seul pour contempler les conséquences de son plan.