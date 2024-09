Cette série scandinave de moins de 7 heures va tenir en haleine le public

Canal+ diffuse dès ce lundi une nouvelle série dystopique scandinave primée à Séries mania en 2023. C'est le programme à ne pas rater ce soir à la télévision.

Âmes sensibles s'abstenir. Ce lundi 2 septembre, une nouvelle série fait son arrivée. Venue tout droit de Norvège, ce programme dystopique, une fiction qui dépeint une société souvent futuriste sombre et pessimiste, est composée de seulement sept épisodes, diffusés chaque semaine à la télévision avant leur mise en ligne en streaming. Après avoir remporté le prix du meilleur scénario en compétition internationale au festival Séries Mania, elle est à ne pas manquer en ce début de semaine.

Cette série plonge les téléspectateurs en 2037. Alors que l'Europe est en proie à des crises multiples, la Norvège a décidé de fermer ses frontières et de mettre en place un système de surveillance massif et armé. Mais l'avenir du pays est mis en péril lorsqu'une maladie commence à ravager les élevages piscicoles et qu'un virus mortel se propage au sein de la population, consumant le pays enclavé de l'intérieur et remettant en cause les politiques migratoires extrêmement strictes opérées par le pays. Voici l'intrigue de The Fortress.

Récompensée au festival Séries Mania, The Fortress, série de John Kare Raake et Linn-Jeanethe Kyed, imaginée avant la crise du Covid-19, a globalement séduit la critique. Il s'agit d'un "thriller efficace" pour TV Mag, quand Le Parisien salue "une production haletante avec des personnages particulièrement attachants", même si elle reste "parfois un peu trop académique dans son exécution et avec quelques facilités de scénario". Pour La Croix, il s'agit également d'une "dystopie au réalisme effrayant" tandis que Télérama la qualifie de "dystopie politique intéressante mais parfois douloureuse à regarder". A l'inverse, Télé-Loisirs lui reproche d'être "trop ronronnante et prévisible".

Composée de sept épisodes d'une heure chacun environ, The Fortress peut se regarder rapidement une fois sa diffusion télévisée terminée. Elle est en effet proposée chaque lundi soir sur Canal+ à partir de 21h10, et ce jusqu'au 16 septembre, date de diffusion de l'ultime épisode. Les abonnés de MyCanal peuvent ensuite rattraper la diffusion des épisodes en streaming.