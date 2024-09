Monstres saison 2 : une nouvelle histoire vraie qui fait froid dans le dos pour la suite de Dahmer sur Netflix

Retour de la série d'anthologie de Ryan Murphy avec "Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez", suivant l'histoire vraie de deux frères ayant assassiné leurs parents.

Après une saison 1 de Monstre retraçant le parcours de Jeffrey Dahmer (aussi appelée Dahmer à sa sortie), Ryan Murphy et Ian Brennan explorent dans la saison 2 la psychologie de deux frères criminels, condamnés pour le meurtre de leurs parents en 1996, dont le mobile continue de faire l'objet de débats. Aux Etats-Unis, l'affaire avait fait énormément parler d'elle dans les années 90.

Presque 30 ans plus tard, cette affaire devient une oeuvre de fiction. Monstres : l'histoire de Lyle and Erik Menendez est proposée sur Netflix à partir du 19 septembre 2024. Au casting, les producteurs ont choisi de confier les rôles à de jeunes talents, Nicholas Chavez, tout juste vu dans le soap américain General Hospital et le plus expérimenté Cooper Koch (Swallowed, Power Book II : Ghost).

Une saison 3 de la série d'anthologie est déjà prévue, elle retracera le parcours d'un personnage qui a largement inspiré le cinéma (Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le Silence des Agneaux…) : Ed Gein. Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) a déjà été annoncé comme interprète.

Quelle est l'intrigue de la série Monstres saison 2 ?

La saison 2 de Monstres retrace la véritable affaire de Lyle et Erik Menendez. En 1996, deux frères sont condamnés pour le meurtre de leurs parents, José et Kitty Menedez. L'accusation affirme qu'ils cherchaient à hériter de la fortune familiale mais les frères ont affirmé et restent catégoriques sur leurs motivations : leur passage à l'acte découleraient des souffrances physiques, émotionnelles et des abus sexuelles subis au sein de leur famille.

Quels sont les acteurs au casting de Monstres saison 2?

Nicholas Chavez : Lyle Menendez

Cooper Koch : Erik Menendez

Javier Bardem : José Menendez

Chloë Sevigny : Kitty Menendez

Nathan Lane : Dominick Dunne

Ari Graynor : Leslie Abramson

Dallas Roberts : Dr Jerome Oziel

Leslie Grossman : Judalon Smyth

Jason Butler Harner : Les Zoeller

Enrique Murciano : Carlos Baralt

Michael Gladis : Tim Rutten

Drew Powell : Tom Linehan

Où voir Monstres saison 2 en streaming ?

La série Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez est à voir en exclusivité sur Netflix à partir du 19 septembre 2024. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).