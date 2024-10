Before : ce qu'il faut savoir sur cet inquiétant thriller psychologique avec Billy Crystal

"Before" est une série américaine mêlant drame et suspense avec Billy Crystal. Disponible le 25 octobre 2024 sur Apple TV+.

Une nouvelle série qui s'annonce à la fois captivante et troublante débarque sur Apple TV + : Before. Ce drame psychologique composé de 10 épisodes met en vedette Billy Crystal dans le rôle d'Eli, un pédopsychiatre veuf dont la rencontre avec un jeune garçon va faire remonter certains secrets du passé.

Aux côtés de Crystal, cette série mêlant mystère surnaturel et psychologie met en scène Judith Light (Ugly Betty), Jacobi Jupe (Peter Pan & Wendy), Rosie Perez (The Flight Attendant), Maria Dizzia (Orange Is the New Black) et Ava Lalezarzadeh (In the Garden of Tulips). Les deux premiers épisodes de Before seront diffusés sur Apple TV+ à partir du 25 octobre 2024, ensuite, un nouvel épisode sera dévoilé tous les vendredis jusqu'au 20 décembre.

Quelle est l'intrigue de Before ?

Dans Before, Billy Crystal incarne Eli, un pédopsychiatre qui a beaucoup de mal à surmonter la mort récente de sa femme. Étrangement, la rencontre avec le petit Noah, un patient, établit un lien mystérieux avec le passé d'Eli. D'inquiétants secrets commencent à émerger, poussant le médecin à reconsidérer son propre passé. À mesure qu'il tente d'aider le jeune garçon, leur lien mystérieux s'approfondit.

Quels acteurs au casting de Before ?

Billy Crystal : Eli

Judith Light : Lynn

Rosie Perez : Denise

Jacobi Jupe : Noah

Maria Dizzia : Barbara

Ava Lalezarzadeh : Cleo

Sakina Jaffrey : Gail

Où voir Before en streaming ?

Rendez-vous à partir du 25 octobre sur Apple TV+ pour découvrir les secrets que cache la mystérieuse connexion entre Elie et Noah. Pour cela, mais également visionner d'autres séries à suspense telles que La Voix du Lac ou Présumé innocent, par exemple, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple. Sachez aussi que les programmes d'Apple TV+ sont inclus dans tous les abonnements à Canal++.