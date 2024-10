Hold your breath : ce film d'horreur angoissant avec Sarah Paulson va terrifier les abonnés de Disney+

Sarah Paulson est de retour dans un film d'épouvante avec Hold your breath, disponible sur Disney+.

Depuis la série d'anthologie horrifique American Horror Story où elle est apparue dans 9 saisons sur 12, Sarah Paulson est devenue l'actrice fétiche de Ryan Murphy, qui l'a aussi employée dans sa série Ratched. Elle revient dans un nouveau film d'épouvante, cette fois en tant que victime, avec Hold your breath, disponible le 3 octobre sur Disney++.

Ecrit et coréalisé par Karrie Crouse (Westworld) et Will Joines (The Push), ce thriller psychologique est accessible dans l'univers " Star " de la plateforme de streaming. Concernant le casting, autour de Sarah Paulson la production a choisi Amiah Miller (La planète des singes : Suprématie), Alona Robbins (New Amsterdam), Annaleigh Ashford (The Good Fight) et Ebon Moss-Bachrach (The Bear).

Quelle est l'intrigue du film Hold your breath ?

Dans l'Oklahoma des années 1930, la famille Bellum se retrouve piégée dans de terribles tempêtes de poussière qui ne cessent d'envahir sa maison.En l'absence de son mari parti à la recherche d'un emploi, Margaret gère au quotidien leur ferme, épaulée par ses deux filles, Rose et Ollie. Alors qu'elles s'efforcent toutes trois de survivre dans cet environnement hostile, un mystérieux étranger s'infiltre dans la maison, menaçant la famille.

Quels acteurs au casting du film Hold your breath ?

Sarah Paulson : Margaret Bellum

Amiah Miller : Rose Bellum

Alona Jane Robbins : Ollie Bellum

Annaleigh Ashford : Esther Smith

Ebon Moss-Bachrach : Wallace Grady

Aron Shiver : Sheriff Bell

Frances Lee McCain : Bertha Bell

Courtney Cunningham : Birdie Mae Bell

James Healy Jr. : Doctor Cox

Où voir le film Hold your breath en streaming ?

Le film Hold your breath en exclusivité sur Disney+. Il est disponible depuis le 3 octobre 2024 à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 11,99 euros par mois (119,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 8,99 euros par mois (89,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.