Only murders in the building : un casting complètement fou pour la saison 4

La série à succès de Disney+ revient à partir de mardi pour sa quatrième saison, toujours avec un casting de haute volée.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

L'Arconia ne pouvait pas être tranquille bien longtemps. La saison 4 d'Only murders in the building, comédie policière à succès, signe son retour à partir de ce mardi 27 août. Les fans peuvent découvrir sur Disney++ le début de la saison 4. Rappelons que la série, diffusée simultanément aux Etats-Unis, adopte un rythme hebdomadaire : il faut patienter chaque mardi pour espérer découvrir le prochain épisode.

Dans cette quatrième saison, Charles, Mabel et Oliver s'envolent pour Los Angeles où un studio hollywoodien prépare un film sur leur podcast, avec des stars très connues pour jouer leurs rôles (voir ci-dessous). Mais la mort troublante de la cascadeuse de Charles, Sazz Pataki, continue de les hanter, d'autant plus qu'ils ne savent pas si leur ami était la véritable cible du meurtre. Ils reviennent cependant à New York pour de nouvelles aventures : traverser la cour de l'immeuble pour découvrir la vie des résidents de la tour ouest de l'Arconia.

Si Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin reprennent leurs rôles emblématiques, ils seront cette fois accompagnés de nouveaux visages, comme Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy ou Richard Kind. Meryl Streep et Da'Vine Joy seront également de retour. En attendant, vous pouvez replonger dans les enquêtes du trio avec les trois saisons disponibles sur Disney+.

S'abonner à Disney+

La série Only Murders in the building est une série Hulu diffusée sur Disney+ depuis 2021. Elle raconte les péripéties de trois voisins passionnés de faits divers qui vont se retrouver à leur tour entraînés dans une intrigue digne d'un polar. Mabel, Charles-Haden et Oliver vivent tous les trois dans le même immeuble, l'Arconia, sans se connaître. Un jour, leurs routes se croisent et ils découvrent qu'ils partagent une véritable passion pour les faits divers. Lorsqu'un ami de Mabel est retrouvé mort dans l'immeuble, les trois voisins réfutent la thèse du suicide avancée par la police. En lançant un podcast et en menant l'enquête de leur côté, ils espèrent percer le mystère de cette mort. Mais n'est pas détective qui veut et cette soif de vérité va les entraîner dans des aventures aussi hilarantes que dangereuses.

Steve Martin : Charles-Haden Savage

Martin Short : Oliver Putnam

Selena Gomez : Mabel Mora

Meryl Streep : Loretta Durkin

Michael Cyril Creighton : Howard Morris

Tina Fey : Cinda Canning

Ryan Broussard : Will Putnam

James Caverly : Theo Dimas

Da'Vine Joy Randolph : detective Williams

Michael Rapaport : Detective Kreps

Cara Delevingne : Alice Banks

Aaron Dominguez : Oscar

Amy Ryan : Jan Bellows

Zoe Colletti : Lucy

Nathan Lane : Teddy Dimas

Adina Verson : Poppy White

Julian Cihi : Tim Kono

Jayne Houdyshell : Bunny Folger

Paul Rudd : Ben Glenroy

Eva Longoria

Zach Galifianakis

Molly Shannon

Kumail Nanjiani

Melissa McCarthy

Richard Kind

Les épisodes de la série Only murders in the building sont disponibles sur la plateforme Disney+, qui diffuse entre autres les contenus Hulu, mais aussi tous les contenus Disney originaux et franchisés. Pour accéder aux saisons d'Only murders in the building en exclusivité, abonnez vous à Disney+. Trois offres existent : l'une avec publicités à 5,99 euros par mois, l'une standard sans publicités à 8,99 euros par mois et la dernière premium à 11,99 euros par mois.