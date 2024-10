Docteur Odyssey : une nouvelle série médicale à découvrir pour les fans de Grey's Anatomy

Docteur Odyssey est la dernière née des séries médicales. Sa particularité ? Cette série se déroule en pleine mer. La première saison est disponible en streaming sur Disney + le 24 octobre 2024.

Urgences, Greys Anatomie, House, The Resident, etc... Les séries médicales ont toujours fasciné le public. Entre suspens haletant et personnages brillants au caractère bien trempé, la recette est inratable. Si ce n'est qu'elle ne permet pas beaucoup de flexibilité. C'est là qu'intervient Docteur Odyssey, la petite nouvelle du genre réalisée par Ryan Murphy, avec Joshua Jackson, inoubliable dans Dawson.

Cette fois-ci, le personnage principal et son équipe interviennent sur un bateau, en pleine mer. Annoncée en mars dernier, la série est diffusée depuis le 26 septembre 2024 sur le service américain ABC et sur le réseau canadien CTV. Les téléspectateurs européens ont dû patienter un mois de plus, puisque les premiers épisodes de la série sont diffusés en streaming sur Disney + le 24 octobre 2024.

Quelle est l'intrigue de Docteur Odyssey ?

Max est un médecin talentueux qui travaille à bord d'un bateau de croisière luxueux. Accompagné d'une petite équipe de collaborateurs aguerris, il intervient auprès des riches clients du bateau. Au milieu de l'océan, l'argent ne peut pas grand-chose contre la nature et Max et son équipe ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour soigner les maladies les plus rares et les plus graves et prévenir les pires drames.

Quel casting pour Docteur Odyssey ?

Joshua Jackson : Dr Max Bankman

Dr Max Bankman Don Johnson : Robert Massey

Robert Massey Phillipa Soo : Avery Morgan

Avery Morgan Sean Teale : Tristan Silva

Où voir Docteur Odyssey en streaming ?

Les premiers épisodes de la saison 1 de Docteur Odyssey sont disponibles en streaming depuis le 26 septembre sur les plateformes ABC (US) et CTV (Canada) et le 24 octobre 2024 sur Disney + en France. La plateforme ne diffusait pas encore de films ou de séries récentes avec Joshua Jackson. Seule la trilogie qui l'a rendu célebre dans les années 1990, Les Petits Champions était jusque la proposée par Disney ++. Pour découvrir la première saison de Docteur Odyssey (et Les Petits Champions), vous pouvez vous abonner a Disney + des 5,99 euros par mois.