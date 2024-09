Agatha All Along : faut-il voir la nouvelle série Marvel ? Nous l'avons vue, voici notre critique

Les deux premiers épisodes de la mini-série Marvel centrée sur la méchante de Wandavision sont sortis sur Disney+. Mais vaut-elle le coup ?

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Depuis que Marvel s'est mis aux séries avec l'étonnante et réussie WandaVision en 2021, les productions streaming du studio ont engendré d'abord un enthousiasme chaleureux de la part des fans avant que l'intérêt ne décroisse à mesure que les projets ne deviennent de plus en plus fade (jusqu'à la ratée Secret Invasion). Ce jeudi 19 septembre, le MCU renaît un personnage de sa première série pour Disney+ pour tenter d'inverser la tendance.

Dans Agatha All Along, dont les deux premiers épisodes sont déjà mis en ligne, on suit l'ennemie de Wanda et Vision, la sorcière Agatha Harkness. Prisonnière de la banlieue de Westview sans pouvoir ni souvenir, elle cherche à redevenir la grande sorcière qu'elle a pu devenir. Quitte à s'octroyer le secours d'un sabbat (communauté de sorcières) monté sous la contrainte et d'un adolescent gothique dont l'identité est préservée par un étrange sortilège.

Alors, où se situe Agatha All Along dans le spectre des séries Marvel ? Autant être honnête, nous n'attendions rien des quatre épisodes que nous avons pu découvrir avant sa sortie sur Disney+, tant aucune série Marvel n'avait réussi à s'élever au rang de WandaVision ces dernières années. Mais Agatha All Along réussit à créer la (bonne) surprise en se révélant extrêmement divertissante et de très bonne tenue.

Dès le premier épisode, le lien avec WandaVision est créée. Là où la série mère rendait hommage à l'univers des sitcoms pour montrer combien Wanda s'enfermait dans un monde réconfortant et connu pour éviter d'affronter son deuil, Agatha All Along commence par un hommage parodique aux séries policières poisseuses à la True Detective... avant d'abandonner le concept dès qu'Agatha retrouve ses souvenirs au milieu du premier épisode. Et c'est tant mieux.

Car Agatha All Along a sa propre identité et se démarque de WandaVision en étant une série de sorcières, à la Sabrina ou Charmed. Suspense, humour, une pointe de fantastique... La série est irrésistible et diablement efficace. Kathryn Hahn, interprète de l'anti-héroïne, fait le show et témoigne de tout le charme et toute la répartie que l'on avait déjà pu entre-apercevoir dans WandaVision. Le reste des personnages, comme ceux interprétés par Aubrey Plaza (Parks and Recreation) ou Joe Locke (Heartstopper) sont tout autant divertissants et hauts en couleur.

En reposant sur l'esthétique de films de sorcière et de magiciens un peu old school, Agatha All Along permet également d'explorer un univers Marvel qui était jusque là méconnu des fans qui commence à y être tissé (les Sept de Salem, la Route des Sorcières et ses épreuves magiques...) se révèle réjouissant, quoi que souffrant d'une photographie assez pauvre, comme d'autres productions du studio par le passé.

Quête identitaire divertissante et efficace, toujours pleine de secrets et de mystères comme Marvel en raffole (on ne peut s'empêcher de faire des théories sur les véritables identités des personnages), Agatha All Along séduira les fans de Marvel qui cherchent à découvrir une série distrayante sans plus de prétention. A voir dans la suite quel tournant prendra la quête d'Agatha, qui manque pour le moment de profondeur pour devenir une série marquante. Un nouvel épisode est diffusé chaque jeudi sur Disney+.

S'abonner à Disney+

Désormais démunie de tout pouvoir, la tristement célèbre Agatha Harkness n'est plus que l'ombre d'elle-même. Jusqu'au jour où un adolescent gothique l'aide à se libérer de ce sort tarabiscoté. L'intérêt d'Agatha est piqué au vif lorsque celui-ci la supplie d'arpenter à ses côtés la légendaire Route des Sorcières, un chemin mythique constitué d'une série d'épreuves magiques qui - si elles sont surmontées - récompensent toute ensorceleuse en lui offrant ce qui lui manque.

Ce dont il faut se souvenir avant de voir la série

Avant de débuter Agatha All Along, il n'est pas impossible que le final de WandaVision vous semble lointain. Et pour cause, il est sorti le 5 mars 2021. On vous propose ici une piqure de rappel pour bien entamer votre visionnage. Détruite par la mort de Vision, Wanda Maximoff crée un champ de force autour de la ville de Westview pour ignorer son deuil et son traumatisme et vivre dans une réalité fictive où son amant est toujours en vie. Ensemble, ils ont également deux enfants, Tommy et Billy.

Dans cette réalité fictive, se trouve une voisine omniprésente, Agnès, qui se révèle être en réalité la sorcière de Salem Agatha Harkness : c'est elle qui tire les ficelles et manipule Wanda grâce au "darkhold", un grimoire qui contient une grande puissance maléfique et permet de modeler la réalité. Acceptant finalement son deuil et renonçant à tout ce qu'elle a créé, Wanda devient la Sorcière Rouge et perd sa famille. A la fin de WandaVision, Agatha est battue par la Sorcière Rouge et se retrouve condamnée à vivre à Westview dans le rôle de la voisine envahissante, et sans ses pouvoirs. Néanmoins, Wanda s'est emparée du "darkhold" et entend la voix de Billy, son fils télépathe, qui l'appelle à l'aide, suggérant qu'ils sont encore en vie dans un univers fictif.

Si on ne revoit pas Agatha dans les autres productions de Marvel, ce n'est pas le cas de Wanda et de ses enfants. Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la Sorcière Rouge se sert du "darkhold" pour contrôler les pouvoirs d'une jeune sorcière, America Chavez, et s'en servir pour trouver ses fils dans un univers alternatif. A la fin du deuxième volet de Doctor Strange, consciente du mal qu'elle provoque à ses enfants de l'univers alternatif, Wanda détruit toutes les copies du darkhold à travers le multivers et se sacrifie.

Quels acteurs au casting de Agatha All Along ?

Kathryn Hahn : Agatha Harkness/Agnès

Emma Caulfield : Sarah Proctor/Dottie Jones

Debra Jo Rupp : Sharon Davis/Mme Hart

Isabelle Fuhrman : Nicole Harkness

Joe Locke : Heartstopper

Patti LuPone : Lilia Calderu

Aubrey Plaza

Kate Forbes : Evanora Harkness

David Payton : John Collins/Herb

David Lengel : Harold Proctor/Phil Jones

Asif Ali : Norm/Abilash Tandon

Amos Glick : Dennis le facteur

Brian Brightman : le shérif de Westview

Tim Philipps : Nicholas Scratch

Maria Dizzia

Ali Ahn

Sassheer Zamata

Eric André

Miles Guitierrez-Riley

Okwui Okpokwasili

Agatha All Along n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte Disney ++ pour découvrir dès le 19 septembre 2024, la première saison de la série. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming Disney + est payant, et que le prix varie entre 5,99 euros par mois (abonnement avec pub), 8,99 euros par mois (abonnement standard) et 11,99 euros par mois (abonnement payant).