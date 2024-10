La máquina : nouvelle série coup de poing avec Gael Garcia Bernal et Diego Luna sur Disney+

Gael Garcia Bernal et Diego Luna sont les héros de la nouvelle production mexicaine bientôt disponible sur Disney+. Les infos sur le programme.

Attention série coup-de-poing avec le drame captivant et combat intérieur intense proposés dans La Maquina, production mexicaine inédite disponible sur Disney++ depuis le 9 octobre 2024. Un champion vieillissant en quête d'un ultime combat pour préserver sa gloire, voilà comment pourrait se résumer cette série réalisée par Gabriel Ripstein (600 Miles, Narcos) et produite par Searchlight Télévision en coproduction avec La Corriente Del Golfo, la société de production détenue par les deux comédiens principaux. Marco Ramirez (Daredevil) est le showrunner des six épisodes.

Au casting de la série, on retrouve deux figures emblématiques du cinéma latino-américain : Gael Garcia Bernal (Amours chiennes, Carnets de voyage, La mauvaise Education) et Diego Luna (Andor, Narcos : Mexico). Eiza Gonzalez (Baby Driver, Godzilla VS Kong), Jorge Perugorria (Retour à Ithaque), Karina Gidi (Abel) ou encore Andrés Delgado (Les Parrains) font également partie de la distribution.

Quelle est l'intrigue de la série La máquina ?

Un cinglante défaite donne un coup d'arrêt brutal à la carrière du boxeur Esteban Osuna, surnommé " La máquina ". Heureusement pour lui, son meilleur ami et manager Andy Lujan est déterminé à le faire revenir sur le devant de la scène. Mais quand une sinistre organisation criminelle s'en mêle, l'enjeu du premier match décisif devient une question de vie ou de mort. Tout en s'efforçant de réussir son come-back, Esteban doit affronter ses propres démons et protéger sa famille, y compris son ex-femme Irasema, une journaliste qui se retrouve confrontée au côté brutal du monde de la boxe…

Quels acteurs au casting de la série La máquina ?

Diego Luna : Andy

Gael Garcia Bernal : Esteban

Eiza Gonzalez : Irasema

Lucia Mendez : Josefina

Jorge Perugorria : Sixto

Andres Delgado : Saul

Karina Gidi : Carlota

Où voir la série La máquina en streaming ?

La série La máquina en exclusivité sur Disney+. Elle est disponible depuis le 9 octobre 2024 à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 11,99 euros par mois (119,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 8,99 euros par mois (89,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.