Culte : découvrez la story derrière la création du Loft, sur Prime Video

"Culte" est une série qui retrace la naissance de la télé-réalité en France, quand l'émission "Loft Story" est lancée sur M6. Disponible le 18 octobre 2024 sur Prime Video.

Avec Culte, Prime Video ramène ses abonnés au début des années 2000, lorsque Loft Story était sur le point d'arriver en France. Les 6 épisodes de la série, créée et écrite par Matthieu Rumani et Nicolas Slomka (Family Business sur Netflix), racontent les coulisses de la première émission de télé-réalité française. Reprenant le concept de Big Brother, qui faisait un carton aux Pays-Bas, de jeunes producteurs partent de zéro pour créer un programme qui deviendra un véritable phénomène de société.

Au casting, Marie Colomb (As Bestas, La Voie royale) interprète Loana, la gagnante dont la scène dans la piscine avec Jean-Édouard a défrayé la chronique. Anaïde Rozam (LOL : Qui rit, sort ! Saison 4) incarne le personnage inspiré par Alexia Laroche-Joubert, aux côtés de Sami Outalbali (Sex Education) et César Domboy (Outlander). Culte est disponible le 18 octobre sur Prime Video.

De quoi parle la série Culte ?

Culte, série librement inspirée de faits réels, retrace les coulisses du lancement de l'émission Loft Story dans l'Hexagone. En 2001, une véritable révolution télévisuelle est en marche. Avec leurs équipes, les jeunes producteurs Isabelle, Raphaël et Karim ont quatre mois pour préparer un show, qui, malgré les critiques de ceux qui considèrent le concept comme malsain et abêtissant, deviendra un véritable phénomène de société, réunissant plus de sept millions de téléspectateurs lors de la finale.

Quels acteurs au casting de Culte ?

Anaïde Rozam : Isabelle de Rochechouart

César Domboy : Raphaël Dumas

Sami Outalbali : Karim

Marie Colomb : Loana

Où voir la série Culte en streaming ?

Culte est lancée le 18 octobre 2024 en exclusivité sur Prime Video. Pour assister aux débuts de Loft Story ou pour profiter du catalogue de la plateforme de streaming d'Amazon, il suffit de s'abonner. Sachez que Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.