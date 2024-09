Popstars : nouveau jury, nouveaux talents... L'émission musicale culte est de retour sur Prime Video

Sélectionner les meilleurs chanteurs pour former le meilleur des groupes de pop-music, c'est l'objectif de Popstars sur Prime Video. Les infos sur le programme.

Après plus de dix ans d'absence, l'émission de divertissement Popstars revient sur la plateforme Prime Video, à partir du 12 septembre 2024. Les 4 premiers épisodes seront disponibles à cette date et les quatre suivants dès le 19 septembre. Les téléspectateurs ayant bien connu les débuts de Popstars dans les années 2000 se souviennent des premiers groupes créés (L5, Whatfor, Linkup…) avec des candidats devenus célèbres pour certains comme M.Pokora, Chimène Badi, Sheryfa Luna ou encore Louisy Joseph, grâce à des jurés comme Mia Frye, Richard Cross, Valéry Zeitoun ou encore Bruno Vandelli pour ne citer que les plus emblématiques.

Ce talent show a connu plusieurs renaissances, d'abord sur M6 après une interruption de trois ans (2001-2003, 2007), puis sur D8 (2013). Sur la plateforme d'Amazon, il s'agira donc d'une sixième saison, avec un jury totalement renouvelé. Dans le jury, on compte trois stars de la chanson française : Louane, qui s'est elle-même fait connaître grâce à un télécrochet (The Voice), Eddy de Pretto et le rappeur Alonzo.

Quelle est le concept de l'émission Popstars ?

Un jury sélectionne de jeunes talents parmi une centaine de candidats pour former un groupe de musique. Ses membres les accompagne lors des castings, des coachings et de l'enregistrement de leurs premiers titres avec un objectif : faire d'eux LE groupe de demain.

Qui sont les protagonistes au casting de l'émission Popstars ?

Les jurés : Louane, Alonzo et Eddy de Pretto

Les candidats dont on ne connaît pas encore la composition au jour et à l'heure de cette publication.

Où voir l'émission Popstars en streaming ?

C'est en exclusivité sur Prime Video que vous pouvez (re)découvrir l'émission Popstars. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Dans cette perspective, deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.