Saussage party Bouff'land : tout sur la suite du film d'animation pour adultes

Sausage party : Bouff'land est une série d'animation et la suite du film d'animation pour adulte, Sausage Party. La première saison est disponible en streaming sur Prime Video.

Sausage Party : Bouff'land est une mini-série d'animation américaine et sequel du film de 2016 : Sausage Party. Crée par Seth Rogen, Conrad Vernon et Greg Tiernan, déjà impliqués dans le premier opus, la suite retrouve tous les personnages du film d'animation déjanté.

Fort de l'accueil très favorable du film comique pour adulte, qui surfe sur la vague de l'humour potache, voire franchement trash, l'équipe s'étaient toujours montrée favorable à la production de cette suite. Les fans de Seth Rogen et sa bande peuvent désormais découvrir la minisérie Sausage Party : Bouff'land, disponible en streaming depuis le 11 juillet sur la plateforme d'Amazon, Prime Video.

Quel synopsis pour Sausage Party : Bouff'land ?

Après avoir échappé à leur monstrueux destin, Frank la saucisse et ses amis se sont établis à Bouff'land, une terre où les produits de supermarché peuvent mener une existence heureuse et sereine. Mais, la liberté n'est jamais garantie et la menace toujours présente. Quand des inondations sont sur le point de détruire Bouff'land et ses habitants, Frank, Brenda, Kareem, Barry et les autres vont devoir s'allier avec les humains qu'ils cherchaient pourtant à éviter à tout prix pour éviter la catastrophe. Vont-ils réussir à s'entendre avec leurs ennemis ou au contraire, finir en brochettes ?

Quel casting pour doubler Sausage Party : Bouff'land ?

Seth Rogen : Frank

Frank Kristen Wiig : Brenda Bunson

Brenda Bunson Michael Cera : Barry

Barry David Krumholtz : Kareem Abdul Lavash

Kareem Abdul Lavash Edward Norton : Sammy Bagel Jr

Sammy Bagel Jr Will Forte : Jack

Jack Sam Richardson : Julius

Julius Scott "Diggs" Underwood : Gum

Où découvrir Sausage Party : Bouff'land en streaming ?

Les 8 épisodes de la mini-série Sausage Party : Bouff'land sont disponibles en streaming sur la plateforme Prime à partir du 11 juillet 2024. Le service de streaming du géant Amazon propose de nombreux films et séries d'animation pour adulte à l'instar de Sausage Party 1 mais aussi Beavis et Butt-Head, ou encore South Park. Pour (re)découvrir tous ces contenus cultes, vous pouvez vous abonner à la plateforme dès 6,99 euros par mois.