Les meurtres zen : de quoi parle la série allemande de Netflix ?

Les meurtres Zen est une comédie noire allemande adaptée du roman éponyme de Karsten Dusse. Les huit épisodes de la saison 1 sont disponibles en streaming sur Netflix le 31 octobre 2024.

La série allemande Les meurtres zen est adapté du premier tome du roman éponyme de Karsten Dusse, dans lequel un avocat de la mafia découvre, pour se détendre, le meurtre. Aux commandes de cette version télévisée, trois scénaristes : Doron Wisotzky , Anneke Janssen et Michael Kenda et trois réalisateurs : Oliver Berben, Jan Ehlert et Nina Viktoria Philipp.

L'Allemagne s'illustre désormais dans la comédie noire, comme on avait déjà pu le constater avec Where is Wanda ? (Apple TV+ ) et mêle meurtre et humour absurde dans des contenus de qualité. De son côté, la série Les meurtres zen est disponible en streaming sur la plateforme de Vidéo a la demande du géant Netflix le 31 octobre 2024.

Quel est le synospis de Les meurtres zen ?

Björn Diemel est un avocat stressé, et pour cause : il défend des mafieux sans scrupules. Lassée par son anxiété, la femme de Björn l'envoie suivre un cours de méditation. L'avocat apprend alors des techniques pour mieux équilibrer sa vie privée et professionnelle et profiter de sa famille... Mais pas seulement. Malgré lui, le cours va également lui apprendre que, parfois, pour rester zen, le meilleur moyen reste d'éliminer ceux qui se dressent sur notre route. Une philosophie que Björn adopte rapidement.

Quel casting pour Les meurtres zen ?

Tom Schilling : Björn Diemel

Björn Diemel Marc Hosemann : Toni

Toni Murathan Muslu : Sascha

Sascha Britta Hammelstein : Nicole

Nicole Peter Jordan : Joschka Breitner

Joschka Breitner Emily Cox : Katharina Diemel

Katharina Diemel Johannes Allmayer : Möller

Möller Luca Maric : Boris

Boris Sascha Alexander Gersak : Dragan Sergowicz

Dragan Sergowicz Pamuk Pilavci : Emily Diemel

Ou visionner Les meurtres zen en streaming ?

Les meutres zen est disponible sur la plateforme Netflix le 31 octobre 2024. Pour découvrir ce film et tous les contenus allemands de la plateforme comme Dark ou Le parfurmeur, vous pouvez opter pour l'une des trois formules d'abonnement proposées par Netflix : l'abonnement essentiel avec publicités pour 5,99 euros/mois, l'abonnement standard pour 13,49 euros par mois ou 19,99 euros par mois.