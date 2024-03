"Les petits meurtres d'Agatha Christie" : pourquoi la série de France 2 prend définitivement fin ce soir ?

L'ultime épisode de la série policière inspirée de l'oeuvre de la reine du crime est diffusé sur France 2 ce vendredi 8 mars. On vous détaille les raisons de la mise à l'arrêt de cette série qualitative et populaire.

Adieu commissaire Greco, inspecteur Beretta et Rose Bellecour : Les petits meurtres d'Agatha Christie diffuse son ultime épisode ce vendredi 8 mars 2024. C'est sur France 2, à partir de 21h10 et en streaming sur france.tv, qu'il faudra se rendre pour regarder le dernier téléfilm de la saison 3, mais également de toute la série policière inspirée de l'oeuvre de la reine du crime. Une surprise inattendue pour les fans, puisque la série restait très regardée et populaire, même si certains critiquaient la nouvelle saison après l'immense succès de la saison 2.

Ce ne sont pas les audiences qui sont en cause dans l'arrêt des Petits meurtres d'Agatha Christie, assure la productrice Sophie Révil au micro de Télé-Loisirs. Cette dernière explique qu'"après quinze années, nous étions un peu à bout de notre inspiration, il faut savoir terminer une série"". Mais dans un entretien auprès du magazine spécialisé dans l'actualité télévisée, Arthur Dupont livre une autre version : "France 2 a diminué le budget et Sophie Revil et Escazal (la société de production) n'ont pas voulu faire les choses avec moins d'argent, car cela signifiait perdre en qualité et je trouve qu'ils ont absolument raison. C'est une histoire de gros sous tout ça…"

Pas de final en grande pompe

Quoi qu'il en soit, les fans des Petits Meurtres comme la série était affectueusement surnommée n'aura pas droit à un départ en grande pompe. La série s'achève sur un épisode somme toute classique, même si très sympathique. Pas d'apparition clin d'oeil de Swan Laurence par exemple, alors que l'acteur Samuel Labarthe c'était dit partant, ni de départ en grande pompe, comme le final de la saison 2 qui avait fait ses adieux au trio d'enquêteurs en musique. Si les fans seront ravis de retrouver les trois protagonistes dans une enquête toujours bien écrite et divertissante, ils regretteront peut-être que la série s'en aille par la petite porte.

Car Les Petits Meurtres d'Agatha Christie était une série policière majeure de la télévision française depuis déjà 15 ans. Elle se distinguait des autres programmes du même genre qui peuplent la petite lucarne non seulement en proposant des adaptations en format téléfilm des enquêtes de l'autrice britannique, comme le titre de la série l'indique, mais également en transposant ses intrigues à différentes époques, et avec des enquêteurs hauts en couleur.

La première saison, diffusée de 2009 à 2012, suivait le commissaire Jean Larosière (Antoine Duléry) et son adjoint Emile Lampion (Marius Colucci) dans les années 1930. La saison 2 mettaient en scène les enquêtes du commissaire Swan Laurence (Samuel Labarthe), de la journaliste Alice Avril (Blandine Bellavoir) et de la secrétaire du commissaire Marlène Leroy (Elodie Frenck) dans les années 1950, de 2013 à 2020. Depuis 2021, un nouveau trio menait l'enquête dans le Lilles des années 1970 : la commissaire Annie Gréco (Emilie Gavois-Kahn), l'inspecteur Max Beretta (Arthur Dupont) et la psychologue Rose Bellecour (Chloé Chaudoye).

L'écriture piquante et l'interprétation divertissante des acteurs, tout comme le travail très précis effectué sur les costumes et les décors, faisaient toute la qualité et le sel de la série. Et les spectateurs avaient répondus au rendez-vous, puisque les deux premières saisons avaient rassemblé respectivement et en moyenne 4,66 et 4,43 millions de téléspectateurs. Les Petits Meurtres d'Agatha Christie manqueront définitivement à la télévision française.