Le nonsense Christmas de Sabrina Carpenter : le show de Noël de la star sir Netlfix

Le Nonsense christmas de Sabrina Carpenter est une émission musicale de Noël orchestrée par la pop star. Cette exclusivité Netflix est diffusée sur la plateforme de streaming depuis le 6 décembre 2024.

Il n'y a pas que des films et des séries à voir sur les plateformes de streaming! Entre compétitions culinaires (Is this cake ?, Nailed it !) spécial Noël et Christmas Special (spectacles réalisés exclusivement pour une plateforme ou une chaîne), pas besoin d'aimer les fictions ou les docu-séries pour s'installer confortablement devant Netflix. Cette année, les amateurs de Pop Musique vont pouvoir découvrir Le nonsense Christmas de Sabrina Carpenter.

Née en 1999, la chanteuse Sabrina Carpenter est découverte très jeune. Elle fait ses armes sur la chaîne Disney Channel ou elle incarne un des rôles principaux de la série Le monde de Riley. En 2014, la jeune femme entame une carrière solo. Actrice, chanteuse et danseuse, Sabrina Carpenter a notamment marqué l'année 2024 avec son tube Espresso. L'émission de variété est disponible sur Netflix depuis le 6 décembre 2024.

Quel programme pour Le nonsense Christmas de Sabrina Carpenter ?

Dans ce show exclusivement produit pour les abonnés Netflix, Sabrina Carpenter révélera des titres de Fruitcake, son nouvel EP de Noël. Outre ses propres tubes, la chanteuse devrait revisiter de grands classiques de Noël en compagnie d'autres stars de toutes les générations, comme Shania Twain ou Cara Delevingne. Des invités surprises viendront s'ajouter aux têtes d'affiches, pour des sketchs et des duos étonnants.

Quelles stars apparaissent dans Le nonsense Christmas de Sabrina Carpenter ?

Sabrina Carpenteur (chanteuse)

(chanteuse) Shania Twain (chanteuse)

(chanteuse) Chapelle Roan (chanteuse)

(chanteuse) Cara Delevingne (manequin)

(manequin) Jillian Bell (comédienne)

(comédienne) Kali Uchis (chanteuse)

(chanteuse) Kyle Mooney (humoriste)

(humoriste) Megan Stalter (humoriste)

(humoriste) Nico Hiraga (skateur et acteur)

(skateur et acteur) Owen Thiele (acteur)

(acteur) Quinta Brunson (scénariste et actrice)

(scénariste et actrice) Shean Astin (réalisateur et acteur)

(réalisateur et acteur) Tyla (chanteuse)

Où découvrir Le nonsense Christmas de Sabrina Carpenter en streaming ?

Le nonsense Christmas de Sabrina Carpenter est disponible en streaming sur Netflix depuis le 6 décembre 2024. La plateforme du géant au N rouge vous propose chaque année de nombreux contenus pour les fêtes. Pour découvrir Le nonsense Christmas de Sabrina Carpenter et des films comme Ce Noël là ou La sœur des neiges, abonnez-vous a Netflix à partir de 5,99 euros par mois pour l'offre la moins chère (mais avec publicités).