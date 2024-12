Derrière la façade : quels sombres secrets cache cette série avec Lisa Kudrow ?

"Derrière la façade" est une comédie noire américaine créée par Liz Feldman pour Netflix. Elle est diffusée à partir du 12 décembre 2024.

Parfois, la maison de vos rêves peut devenir un véritable cauchemar… mais quels sombres secrets cache celle des protagonistes de Derrière la façade ? Dans la nouvelle série de Liz Feldman (la créatrice de Dead to Me), pensant qu'elle résoudra tous leurs problèmes, trois familles se disputent l'achat d'une même maison, déclenchant une véritable frénésie immobilière alors que les propriétaires s'efforcent de camoufler d'inquiétants secrets.

Cette comédie noire de huit épisodes, mélange d'humour et de mystère, met en scène des acteurs de talent tels que Lisa Kudrow (l'inoubliable Phoebe dans Friends), Ray Romano (To the Moon), Linda Cardellini (Dead to Me) ou O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale). Disponible à partir du 12 décembre sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Derrière la façade ?

Dans Derrière la façade, Lydia et Paul décident d'écrire une nouvelle page de leur vie en mettant en vente leur maison, une splendide villa de type espagnol des années 20. Étant située dans l'un des quartiers les plus prisés de Los Angeles, les acheteurs ne tardent pas à se manifester. Tandis que plusieurs familles rivalisent pour l'acquérir, les propriétaires font tout pour dissimuler les sombres secrets qu'elle renferme depuis des années. Mais la meilleure façon d'échapper au passé ne serait-elle pas d'y faire face ?

Quels acteurs au casting de Derrière la façade ?

Ray Romano : Paul Morgan

Lisa Kudrow : Lydia Morgan

Linda Cardellini : Margo Starling

Luke Wilson : JD Campbell

Teyonah Parris : Carla

Abbi Jacobson : Leslie Fisher

Poppy Liu : Sarah

Denis Leary : Mikey

O-T Fagbenle : Dennis

Où voir Derrière la façade en streaming ?

Si vous appréciez les comédies dramatiques et le suspense, la série Derrière la façade pourrait être une bonne option. Chaque maison a ses secrets, mais quels sont ceux qui se cachent derrière la façade de celle de Lisa Kudrow et Ray Romano ? Découvrez-le dès le 12 décembre 2024 sur Netflix. Pour cela, et également profiter des autres séries et films que propose la plateforme de streaming, il suffit de s'abonner. Trois options existent : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).