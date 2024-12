Après le carton de "Vice Versa 2", les rêves de Riley deviennent une mini-série en 4 épisodes à voir en streaming

Rêves Productions, c'est la mini-série dérivée du film d'animation culte "Vice Versa". Cette série qui suit les rêves de Riley, l'héroïne, est disponible en streaming sur Disney + depuis le 11 décembre 2024.

Sorti en 2015, Vice-Versa fait partie de ces dessins animés qui ont marqué l'histoire de Disney. Réalisé par Peter Docter et Ronnie Del Carmen, ce film a remporté de nombreux prix, et une suite a fait un carton en 2024 (8,3 millions d'entrées en France, 1,6 milliards de dollars au box-office mondial). Alors qu'une série spin-off en 8 épisodes est prévue pour février 2025, les fans de l'univers vont d'ores et déjà pouvoir profiter avec Rêves Productions, une mini-série en quatre épisodes qui se concentre sur les coulisses de la fabrication des rêves.

Cette série d'animation tournée comme un faux documentaire est créée et réalisée par Mike Jonas, un habitué des studios Pixar (Soul, Luca, Les indestructibles) et aborde avec humour des sujets sérieux et universels. La série Rêves Productions est disponible en streaming sur la plateforme Disney + depuis le 11 décembre 2024. Et pas de panique, pas besoin d'avoir vu le second épisode de Vice-Versa pour découvrir cette mini-série, parfaitement compréhensible aux néophytes.

Quelle est l'intrigue de Rêves Productions ?

D'où viennent les rêves ? Et comment sont ils fabriqués ? Pourquoi Riley a-t-elle des songes aussi étranges ? Pour percer le mystère des rêves, une équipe de télévision suit les émotions de Riley dans leur travail nocturne au sein du département en charge des rêves. Et une chose est certaine : dans ce département, rien ne se passe jamais comme prévu et les nuits promettent d'être mouvementées.

Quel casting pour Rêves productions ?

Kensington Tallman : Riley (VO)

Riley (VO) Paula Pell : Paula Persimmon (VO)

Paula Persimmon (VO) Amy Poehler : Joie (VO)

Joie (VO) Richard Ayoade : Xeni (VO)

Xeni (VO) Liza Lapira : Dégoût (VO)

Dégoût (VO) Tony Hale : Peur (VO)

Peur (VO) Lewis Black : Colère (VO)

Colère (VO) Phyllis Smith : Tristesse (VO)

Où voir Rêves Productions en streaming ?

Les quatre épisodes de la mini-série Rêves et Productions sont disponibles en streaming sur Disney ++ depuis le 11 décembre 2024. Le service de VOD du géant Disney propose tous les films de la franchise Disney/Pixar (Buzz l'éclair, Encanto) et notamment le premier Vice-Versa (le deuxième sera accessible dans plusieurs mois). Egalement dans l'univers, on retrouve Rêves Productions, et bientôt la série Gagné ou Perdu (février 2025). Vous pouvez accéder à tous ces contenus en vous abonnant à Disney + à partir de 5,99 euros par mois (abonnement de démarrage avec publicités, d'autres offres plus coûteuses mais avec plus d'avantages existent).