Ghosts Fantômes en héritage : la version française de la série à succès débarque sur Disney+

"Ghost : Fantômes en héritage" est l'adaptation française de la série britannique du même nom. La première saison de cette nouvelle version est disponible en streaming sur Disney + depuis le 9 avril 2025.

Ghost : Fantômes en héritage est une série française adaptée de la série britannique Ghosts : Fantômes à la maison (un remake américain est également disponible sur Netflix). Écrite par Joris Goulenok (Amours solitaires) et Arthur Sanigou (Un Noël stupéfiant), cette série française est produite par le pan français de la BBC, pour assurer une adaptation à la fois fidèle et taillée sur mesure pour l'Hexagone.

C'est chose faite ! Si Ghost : Fantômes en héritage reprend la même intrigue que sa sœur anglaise, le manoir hanté est désormais situé dans la campagne française et les fantômes sont Gaulois, collaborateurs ou hommes politiques. Cette série a été présentée en avant-première au festival Série Mania, qui s'est tenu du 21 au 28 mars 2025 à Lille. Sa première saison est disponible en streaming sur la plateforme Disney+ depuis le 9 avril 2025.

Quelle est l'intrigue de Ghosts : Fantômes en héritage ?

Les fantômes qui hantent le château de Mérudeaux ont beau être très différents, ils cohabitent paisiblement depuis des décennies, voire des siècles. Leur quotidien est chamboulé le jour où Alison Cardinet hérite du domaine et projette de le transformer en hôtel. Pour les spectres, c'est la panique et ils tentent de déloger les envahisseurs par tous les moyens. Sans grand succès, puisque les vivants ne décèlent pas leur présence. Tout change le jour ou Alison frôle la mort et peut subitement voir les autres habitants de Mérudeaux.

Quel casting pour Ghosts : Fantômes en héritage ?

Camille Chamoux : Alison Cardinet

Alison Cardinet Hafid Benamar : Nabil Ben Mabrouk

Nabil Ben Mabrouk Natacha Lindinger : la comtesse Marie-Catherine de Mérudeaux

la comtesse Marie-Catherine de Mérudeaux Fred Testot : Roland Givorant

Roland Givorant Tiphaine Daviot : Berthe

Berthe François Vincentelli : Georges Peyrache

Georges Peyrache Bruno Sanches : Dani

Dani Paul Scarfoglio : Auguste Montfleury

Auguste Montfleury Monsieur Poulpe : Tayac

Tayac Paul Déby : François Laval

François Laval Camille Combal : Albos

Albos Éric Judor : Bernard

Bernard Matthias Quiviger : Pierre Jouvel

Où visionner Ghosts : Fantômes en héritage ?

Les six épisodes de la première saison de Ghosts : Fantômes en héritage sont disponibles en streaming depuis le 9 avril 2025 sur le service Disney++. Si la version américaine est diffusée sur Netflix et que l'originale anglaise n'est pas accessible en France, Disney+ propose de nombreux autres contenus et séries comiques actuelles comme Abbott Elementary, ou encore le français Week-end family. Vous pouvez y accéder à partir de 5,99 euros par mois pour l'offre avec publicités la moins chère, tandis que des offres sans pub à 9,99 euros par mois (ou 99,90 euros par an) et 13,99 euros par mois (139,90 euros par an) sont aussi proposées.