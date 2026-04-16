"C'est un souvenir fort" : Didier Bourdon est venu jouer au théâtre le soir même de son mariage

L'acteur français fait l'objet d'un documentaire diffusé jeudi 16 avril sur M6. Ses proches y livrent des anecdotes étonnantes sur l'ancien Inconnu.

Des Inconnus aux comédies de Philippe Lacheau, en passant par les propres projets qu'il a réalisé et tourné... Didier Bourdon est au coeur d'un documentaire inédit. Un inconnu nommé Bourdon retrace l'ensemble de la carrière du comédien très apprécié des Français ce jeudi 16 avril, à 22h50 sur M6. A cette occasion, plusieurs de ses anciens collaborateurs partagent des anecdotes inédites sur l'acteur et ses trajectoires de carrière, entre les planches et les plateaux de cinéma.

Ses deux anciens comparses, Bernard Campan et Pascal Légitimus, se souviennent notamment de leurs débuts au théâtre avant leur percée à la télévision avec les Inconnus. Mais avant qu'ils ne soient connus comme un trio mythique de l'humour français, ils ont commencé ensemble sur les planches. Et Bernard Campan se souvient notamment d'un "souvenir fort" avec Didier Bourdon : le jour du mariage de son ami.

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Mais ce n'est pas de la cérémonie dont Bernard Campan se souvient. Dans le documentaire, l'acteur se souvient que Didier Bourdon est venu au théâtre quelques heures après seulement après avoir épousé sa première femme, qui lui donnera son fils aîné, Olivier, en 1982. "Ce soir là, il jouait alors qu'il venait de se marier l'après-midi. Et il est venu en tenue de marié, avec sa femme en robe de mariée, avec sa famille... ça c'est un souvenir fort que j'ai de Didier au tout début : le fait qu'il vienne jouer le jour de son mariage."

Didier Bourdon gardera le mystère sur l'identité de sa première épouse. L'union ne durera pas : le comédien a épousé en seconde noce Marie-Sandra Badini Duran, qu'il a rencontré en 2003 sur le tournage de son long-métrage, Sept ans de mariage. Ils ont eu deux filles, nées en 2006 et 2010, avant qu'il ne dise "oui" une seconde fois en 2023.