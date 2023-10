Ce terrible drame qui a anéanti Romy Schneider un an avant sa mort : "Elle a entamé sa propre agonie"

Derrière les paillettes, la vie de Romy Schneider a été ponctuée de drames. Un an avant son décès, l'actrice avait vécu une véritable tragédie qui l'a anéantie.

Plus de quarante ans après son décès précoce, Romy Schneider reste une icone indémodable du septième art. La comédienne germano-française continue de faire l'objet de rétrospectives, d'expositions, ou de documentaires télévisés, comme Romy, femme libre diffusé sur France 5 le vendredi 13 octobre.

Mais derrière son incroyable carrière sans faux pas, derrière les tapis rouges et les paillettes, Romy Schneider a vécu plusieurs drames douloureux, comme la mort de son père, le suicide de son ex-mari ou encore la maladie.

Mais l'événement qui a brisé l'actrice s'est produit un an seulement avant son décès. Le 5 juillet 1985, son fils, David, décède tragiquement. Ce garçon de 14 ans, né des amours entre la comédienne et le réalisateur Harry Meyen, rentre d'une virée à vélo et tente d'escalader le portail de ses grands-parents, à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne. Mais l'adolescent perd l'équilibre et tombe sur une pointe en fer.

Des photos volées du corps de son enfant

Le fils de Romy Schneider souffre d'une perforation de l'abdomen et de l'artère fémoral. Il est immédiatement transporté à l'hôpital, où il finit par succomber à ses blessures avant que sa mère n'arrive.

"Jamais les murs de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, pourtant habitués à tant de souffrances non tues, n'oublieront le cri de mort et d'épouvante mêlées qui s'échappe alors de ce cœur de mère", raconte l'auteur Bernard Pascuito dans son ouvrage, La dernière vie de Romy Schneider. Selon lui, à partir de ce drame, l'actrice "entamé sa propre agonie".

Les paparazzis s'emparent de l'histoire et s'introduisent au sein de l'hôpital en se faisant passer pour des infirmiers, afin de photographier le corps de son enfant. "Qu'on me laisse enfin tranquille", exigeait l'actrice dans l'émission Champs Elysées, en avril 1982. "Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort [...] où est la morale ? Où est le tact ?" La photo n'a cependant jamais été publiée.

Dix mois plus tard, le 29 mai 1982, Romy Schneider est retrouvée morte dans son appartement parisien. Elle avait 43 ans.