Cette superstar hollywoodienne pense qu'elle ferait un "bon président", mais ne peut pas se présenter aux élections

Cette vedette de cinéma américain est persuadée qu'elle ferait un bon président des Etats-Unis. Malheureusement, une règle l'empêche de se présenter aux élections.

Acteur puis président ? Ronald Reagan a déjà fait une incursion en politique après sa carrière sur grand écran, devenant le 40e président des Etats-Unis. Exusez du peu. Aujourd'hui, une autre star Hollywoodienne ne cache pas son envie de marcher dans ses pas.

Dans une interview à la BBC, Arnold Schwarzenegger est revenu sans détour sur la campagne présidentielle de 2024 qui agite les esprits outre-Atlantique et sur son propre profil. "Je pense que je ferai un bon président", a admis la superstar de films d'action, ajoutant que tout ce "qu'[il] a accompli, c'était pour l'Amérique".

Au cours de cette interview, Arnold Schwarzenegger, Autrichien d'origine, est revenu sur son rapport à son pays d'adoption, avouant qu'il lui "a donné tellement d'opportunité". "Les Américains m'ont accueilli à bras ouvert, personne ne m'a freiné dans mes succès", a-t-il souligné, assurant avoir tenu à leur rendre la pareille. "La seule chose que je ne puisse pas faire en échange, c'est de me présenter à la présidentielle, et je ne vais pas m'en plaindre. Ce serait un peu égoïste si j'essayais de faire changer cette loi."

Son avis sur la présidentielle de 2024

Mais il ne fallait pas prendre cette confession comme un aveu de candidature, bien au contraire. En effet, Arnold Schwarzenegger ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle américaine. L'acteur, vu dans Terminator ou Conan le Barbare, est en effet né dans le mauvais pays. Pour être président des Etats-Unis, il faut être natif d'un des 50 états américain.

Arnold Schwarzenegger a, certes, été gouverneur de la Californie de 2003 à 2011. Mais c'est parce qu'il a obtenu la nationalité américaine qu'il a pu se présenter. Pour ce poste, contrairement à celui de président des Etats-Unis, la nationalité américaine suffit, peu importe le lieu de lieu de naissance.

Mais l'interprète du T-800 dans la saga de James Cameron a toutefois confié son avis sur l'élection 2024, qui pourrait voir un nouveau match se jouer entre Joe Biden et Donald Trump. Sans se prononcer sur l'un ni sur l'autre, l'acteur publiquement Républicain a fait savoir qu'il "espère que l'Amérique élira du sang neuf. Pour moi, c'est un peu étrange que la bataille se joue entre des personnes sexagénaire voire octogénaires, plutôt qu'entre des quarantenaires et des cinquantenaires, ou même encore plus jeunes".