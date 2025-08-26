Mort de Verónica Echegui : l'actrice espagnole de 42 ans emportée par la maladie

L'actrice espagnole Verónica Echegui est décédée dimanche à l'âge de 42 ans. On la connaissait pour ses rôles dans "A l'amour, à la mort" et "Yo soy la Juani".

Le cinéma espagnol est en deuil. L'actrice Verónica Echegui, de son vrai nom Verónica Fernández de Echegaray, est décédée dimanche 24 août 2025, a annoncé l'Union des acteurs et actrices espagnols sur les réseaux sociaux. Elle était âgée de 42 ans, et a été emportée par un cancer. . "Peu de personnes dans le milieu du cinéma espagnol étaient au courant de sa maladie, que son entourage a gardée discrète, et pour laquelle elle a été hospitalisée ces derniers jours", a écrit El Pais.

Son décès a provoqué l'émoi de plusieurs personnalités, comme Antonio Banderas : "elle nous a quitté beaucoup trop tôt... Reste en paix". Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a salué "une actrice au talent et à l'humilité immenses qui nous quitte trop tôt". Car tout au long de sa carrière, Verónica Echegui a été nommée à quatre reprises aux Goya (cérémonie de remise de prix, équivalent espagnol des Césars). Sa carrière explose en 2006 grâce à son interprétation du rôle principal dans le film Yo soy la Juani, réalisé par Bigas Luna. Elle avait d'ailleurs été nommée pour le Goya du meilleur espoir féminin pour son travail sur ce film. Par la suite, elle s'est distinguée en 2012 dans Katmandou, un miroir dans le ciel d'Iciar Bollain ou encore Origines secrètes de David Galán Galindo.

Une carrière à l'international

Verónica Echegui a également fait carrière à l'international. On a pu la voir dans le film Sans issue de Mabrouk El Mechri aux côtés d'Henry Cavill, de Bruce Willis ou encore de Sigourney Weaver en 2012. Elle a également donné la réplique à Sam Worthington en 2017 dans le film The Professionnal, ou à Sam Claflin dans Book of Love, en 2022.

Elle a également fait carrière à la télévision : de 2015 à 2017, elles jouent dans deux saisons de Fortitude de Simon Donald, avant de se retrouver au casting de Trust de Simon Beaufoy en 2018. Plus récemment, elle était au casting de la série A l'amour, à la mort, diffusée sur Apple TV+ en février dernier. Il s'agit de l'un de ses derniers rôles.