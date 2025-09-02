Gérard Depardieu bientôt jugé pour viols : "J'ai du mal à réaliser", Charlotte Arnould réagit

L'acteur a été renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris et sera jugé pour viols sur la comédienne Charlotte Arnould.

Quelques mois avoir été condamné pour agressions sexuelles (il a ensuite fait appel), Gérard Depardieu est renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris pour être jugé pour viols sur Charlotte Arnould, nous apprend franceinfo ce mardi 2 septembre. La comédienne, qui avait 22 ans au moment des faits qu'elle dénonce les 7 et 13 août 2018, a porté plainte quelques jours plus tard contre l'acteur français, l'accusant de l'avoir forcée à des rapports sexuels à son domicile. Gérard Depardieu a toujours nié les accusations de viols, assurant avoir eu une relation consentie avec Charlotte Arnould.

"Je crois que j'ai du mal à réaliser tant c'est énorme. Je suis soulagée", a réagi la plaignante sur son compte Instagram ce mardi. Elle dénonce dans une publication "sept ans d'horreur et d'enfer", mais également une "défense outrancière qui n'était absolument pas nécessaire à la manifestation de la vérité". Son avocate a évoqué "un moment de vérité judiciaire dans cette affaire" au micro de franceinfo.

La première plainte de Charlotte Arnould avait été classée sans suite après plusieurs mois d'enquête. Après un nouveau dépôt de plainte, cette fois avec constitution de partie civile, Gérard Depardieu a été mis en examen en 2020. Quatre ans plus tard, une juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris, validé depuis par l'ordonnance de mise en accusation. L'acteur sera donc jugé dans les prochains mois devant la cour criminelle de Paris, à une date qui n'est pas encore connue.

Gérard Depardieu a déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis, en mai 2025. Deux femmes l'accusent d'agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets verts, qui s'est déroulé en 2021. L'acteur a cependant fait appel.