Mort d'Emmanuel Karsen : la voix française de Sean Penn emportée par la maladie

L'acteur, connu pour avoir doublé Sean Penn, Brad Pitt et Norman Reedus, est mort à l'âge de 62 ans.

Le monde du doublage français connaît une lourde perte. Le comédien Emmanuel Karsen, connu pour avoir été la voix française de Sean Penn, Brad Pitt ou Norman Reedus, est décédé jeudi 11 septembre. Il était âgé de 62 ans. Son agente, Audrey Pécôme, a annoncé la triste nouvelle à l'AFP en précisant qu'il avait été emporté par une maladie, dont la nature n'a pas été précisée.

Né le 23 mars 1963, Emmanuel Karsen (Emmanuel Bourdeaux de son vrai nom) a débuté sa carrière au théâtre à l'âge de seulement 9 ans. Il vient d'une grande famille de comédiens, dans laquelle on trouve notamment l'acteur Patrick Dewaere. Mais c'est surtout dans le doublage qu'il s'illustre. Il a prêté sa voix à Sean Penn dans les versions françaises de ses grands films, comme The Game, La ligne rouge, Sam, je suis sam, Mystic River, 21 grammes ou encore Harvey Milk et The Tree of Life. C'est lui qui double également Norman Reedus dans The Walking Dead et sa série dérivée Daryl Dixon, mais aussi plus récemment dans Ballerina ou John Leguizamo dans plusieurs de ses projets. Ponctuellement, il a doublé Brad Pitt dans les films Kalifornia ou L'Armée des Douze Singes.

Par ailleurs, Emmanuel Karsen s'est illustré comme directeur artistique. Au total, il compte plus de 250 films et séries à son actif, que ça soit devant ou derrière la caméra. L'acteur a également joué au théâtre, a prêté sa voix à plusieurs personnages de jeux vidéos et s'est également produit comme musicien et chanteur avec le groupe Les Heroics.

