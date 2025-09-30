Une actrice totalement générée par IA : Tilly Norwood inquiète Hollywood, mais pas que

Des stars du cinéma, mais aussi des internautes, montent au créneau contre l'arrivée d'une "actrice" généré par intelligence artificielle.

C'est une révolution... qui terrifie tout Hollywood. Tilly Norwood a été présentée dans le courant du week-end au Festival du film de Zurich, en Suisse, et provoque déjà de nombreux émules. La cause ? Cette "actrice" a été totalement générée par l'IA. Cette fausse comédienne brune a été créée par l'actrice et productrice néerlandaise Eline Van Der Velden et la société Particle6 via son département Ia Xicoia, qui espère faire de cette égérie la "prochaine Scarlett Johansson", expliquait-elle dans un clip vidéo mettant en scène Tilly Norwood cet été.

L'objectif est de proposer des acteurs et actrices générés par l'IA pour être utilisée dans plusieurs projets audiovisuels, sur TikTok, Youtube ou encore le jeu vidéo et le cinéma. Pour le moment, sa carrière se limite à un sketch généré entièrement par intelligence artificielle. Mais c'est suffisant pour provoquer la crainte des acteurs de l'industrie cinématographique, et le public en général.

L'affaire prend de l'ampleur depuis qu'Eline Van der Velden a révélé être en discussion avec plusieurs agents qui aimeraient "représenter" l'actrice, selon des propos tenus lors d'une table ronde organisée au festival de Zurich et rapportée par Deadline. "J'espère que toutes les personnes représentées par l'agent qui fait ça le lâcheront. C'est dégueulasse", s'est indignée l'actrice Melissa Barrera (Scream, Abigail) sur Instagram.

"Et qu'en est-il des centaines de jeunes femmes bien vivantes dont les visages ont été assemblés pour la créer ? Vous n'auriez pas pu en embaucher une seule ?" a de son côté réagi Mara Wilson, interprète du rôle principal de Matilda en 1996. "Va te faire foutre", a de son côté lâché Ralph Ineson (Galactus dans Les 4 Fantastiques) sur le réseau social X.

Les internautes montent au créneau

Face au tollé, Eline Van Der Velden a essayé d'apaiser les esprits en partageant un communiqué de presse... sur la page Instagram de sa fausse actrice (sur laquelle on trouve des photos du "quotidien" accompagnés de commentaires, comme si Tilly Norwood était une véritable actrice) . "Elle ne remplacera pas l'humain, c'est un outil créatif, une oeuvre d'art. Comme beaucoup de formes d'art avant elle, elle pousse à la conversation, et rien que ça prouve le pouvoir de la créativité". Pour elle, "l'IA n'est pas là pour remplacer les gens, mais c'est un nouvel outil -comme un nouveau pinceau. Comme l'animation, les marionnettes, ou la CGI qui offrent de nouvelles possibilités sans menacer le métier de comédien, l'IA peut offrir de nouveaux moyens d'imaginer et construire des histoires."

Ce message n'a pas réussi à apaiser les esprits, et de nombreux utilisateurs d'Instagram sont montés au créneau : "si c'était vraiment une oeuvre d'art, tu n'essaierais pas de lui trouver un agent", écrit un abonné, quand une autre rappelle que "cette intelligence artificielle va entrer en compétition avec de vraies femmes pour des rôles, ou des agents. Ce n'est pas un nouvel outil -c'est du remplacement." D'autres internautes s'inquiètent que cela représente une menace pour les acteurs lorsqu'ils ne consentiront pas à une scène.