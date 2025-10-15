Carole Bouquet : son malaise en plein spectacle, quel est l'état de santé de l'actrice

En pleine représentation ce mercredi soir, Carole Bouquet a fait un malaise sur scène. Que s'est-il passé ? L'actrice de 68 ans est tout de même réapparue à la fin de la pièce.

Que s'est-il passé ce mercredi soir à La Scala de Paris ? Alors que Carole Bouquet jouait seule sur scène Le Professeur, adaptation du livre d'Émilie Frèche sur les derniers jours de Samuel Paty, les spectateurs ont vu la comédienne s'effondrer sur scène.

Il était 19h45 quand, après près de 45 minutes sur scène, l'actrice de 68 ans s'est écroulée. "On avait eu du mal à comprendre ses deux phrases précédentes et elle s'est écroulée", explique au Parisien un spectateur qui assistait à la représentation. Et de poursuivre : "On a cru à une mise en scène, mais le rideau s'est fermé. Et le médecin de permanence dans la salle s'est tout de suite rendu sur la scène."

"Un coup de mou, ça arrive"

Après quelques minutes de flottement, c'est finalement la metteuse en scène, Muriel Mayette-Holtz, qui s'est présentée devant le rideau. Donnant des nouvelles succinctes de la santé de Carole Bouquet, qui ne se sentait alors pas capable de finir la pièce, elle a proposé de terminer elle-même la lecture. Les spectateurs ont alors eu l'opportunité de quitter la salle, mais tout le monde a préféré rester, selon le témoin du quotidien.

Le spectacle terminé, Carole Bouquet est finalement réapparue. "Elle est revenue saluer avec la metteuse en scène. Elles se sont embrassées, mais elle n'a pas parlé", explique une personne présente sur place au Parisien, qui précise que les deux femmes ont eu droit à "une belle standing ovation". Contacté par le quotidien, La Scala donne des nouvelles rassurantes de l'actrice. "Carole va mieux. Un coup de mou, ça arrive. Elle devrait reprendre la pièce dès demain."