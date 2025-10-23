Brigitte Bardot obligée de démentir la rumeur de son décès : "Je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence"

Brigitte Bardot a été obligée de démentir de fausses informations annonçant sa mort sur les réseaux sociaux mercredi soir.

Grosse frayeur pour les fans de Brigitte Bardot. Ce mercredi 22 octobre, l'influenceur Aqababe, spécialiste des informations à scandales sur les célébrités, a écrit sur son compte Instagram que la star du cinéma français de 91 ans était "décédée aujourd'hui", et que son "cercueil aurait été commandé à Saint-Paulde-Jarrat". Il n'en fallait pas plus pour lancer la rumeur et faire peur aux cinéphiles.

Mais il n'en est rien. Et c'est l'ancienne actrice, devenue engagée dans la protection animale, qui est venue mettre fin aux inquiétudes. Brigitte Bardot a elle-même pris la parole sur son compte X (anciennement Twitter) pour démentir la rumeur de sa mort dans un message lapidaire, ce mercredi soir : "Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence. À bon entendeur."

Cette fausse information sur la mort de Brigitte Bardot intervient quelques jours après que l'on ait appris ses soucis de santé. L'actrice du Mépris et de Et Dieu... créa la femme a été hospitalisé à Toulon, dans le Var, après une intervention chirurgicale "qui s'est déroulée de manière particulièrement satisfaisante", faisant savoir son secrétariat. Le détail de l'opération n'a pas été communiqué.

Elle a regagné son domicile de La Madrague, à Saint-Tropez, en fin de semaine dernière et "se repose chez elle désormais". Brigitte Bardot avait également tenu à "remercier tout ceux qui se soucient de son état de santé" ainsi que "l'équipe chirurgicale et l'ensemble des personnels qui ont veillé à son rétablissement".