Décès de James Ransone : quelles sont les causes de la mort de l'acteur de The Wire ?

L'acteur de la série "The Wire" est décédé à l'âge de 46 ans. Des premières pistes sont déjà évoquées pour expliquer sa mort.

Les fans de Ziggy Sobotka et The Wire sont en deuil. L'acteur américain James Ransone est décédé vendredi 19 décembre à l'âge de 46 ans. Les premières pistes évoquées laissent entrevoir un suicide, selon le média américain Variety. Celui-ci indique ce dimanche 21 septembre que le médecin légiste du comté de Los Angeles a évoqué une mort par pendaison dans un hangar près de son domicile dans un communiqué de presse. Il était marié et père de deux enfants.

Les raisons du passage à l'acte de l'acteur ne sont pas connues. James Ransone s'était récemment confié sur des traumatismes qui avaient jalonné son parcours. Il a notamment évoqué en 2021 sur son compte Instagram (dans un post supprimé depuis) avoir subi plusieurs abus sexuels de la part d'un professeur à domicile durant son adolescence. Suite à cela, il racontait à Interview Magazine en 2016 qu'il avait développé une addiction à la drogue, et notamment à l'héroïne, pendant cinq ans, et qu'il était sobre depuis l'âge de 27 ans. Il a porté plainte contre son agresseur présumé en mars 2020, mais aucune suite n'a été donné à l'affaire, rapporte TMZ.

Son épouse, Jamie McPhee, lui a rendu un bouleversant hommage sur son compte Instagram : "Je t'ai déjà dit mille fois que je t'aimais et je sais que je t'aimerai encore. Tu m'as dit que je devais te ressembler davantage et que tu devais me ressembler davantage, et tu avais tellement raison. Merci de m'avoir offert les plus beaux cadeaux : toi, Jack et Violet. Nous sommes unis pour toujours".

Acteur de The Wire et Ça: Chapitre 2

Né le 2 juin 1979, James Ranson débute sa carrière en 2001 dans le film The American Astronaut, avant de faire sensation dans Ken Park l'année suivante. C'est surtout son rôle de Chester "Ziggy" Sobotka qui lui ouvre les portes de la télévision et du cinéma : il intègre grâce à ce rôle la saison 2 de la série The Wire (Sur écoute en français) de David Simon, pour 12 épisodes. Il a collaboré à plusieurs reprises avec le showrunner, notamment sur la mini-série Generation Kill puis Treme.

Au cinéma, il est connu pour son apparition dans le film Sinister de Scott Derrickson (et sa suite sortie en 2015), Black Phone en 2021, et sa collaboration avec Sean Baker, réalisateur oscarisé récemment pour Anora. James Ransone a joué dans deux films du cinéaste : Tangerine et Starlet. On l'a également vu devant la caméra de Spike Lee dans Old Boy. Mais c'est surtout pour le rôle d'Eddie Kaspbrak, qu'il a interprété dans Ça: Chapitre 2 en 2019, qu'il était le plus célèbre.