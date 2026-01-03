Victoria Jones : de quoi est morte la fille de Tommy Lee Jones, à l'âge de 34 ans ?

Le corps de Victoria Jones, 34 ans, a été retrouvé le 1er janvier 2026 à San Francisco, sans pour autant que les circonstances de la mort de la comédienne ne soient encore totalement clarifiées.

Le corps de la fille du célèbre acteur américain, Victoria Kafka Jones, fille de l'acteur américain Tommy Lee Jones, a été retrouvé inanimé à San Francisco dans la nuit du 1er janvier. Elle a été découverte inanimée dans un couloir du Fairmont Hotel, un établissement bien connu situé sur les hauteurs du quartier cossu de Nob Hill. La jeune femme a pu être identifiée grâce à ses papiers d'identité, comme le rapporte le journal Le Parisien. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes de son décès.

Selon les premiers éléments des investigations, la fille de Tommy Lee Jones aurait été découverte par un autre client de l'hôtel. C'est lui qui a alerté les employés de l'établissement hôtelier après l'avoir découverte inconsciente et allongée dans un couloir du 14e étage. Lorsque les services de pompiers de la ville de San Francisco interviennent un peu avant 3 h du matin, il est déjà trop tard. Emmenée aux services mortuaires, sans transfert vers un hôpital. Les autorités locales et le médecin légiste ont ensuite pris le relais afin de déterminer les causes officielles du décès et essayer de retracer le fil des événements de la soirée.

Une probable mort par overdose

Comme l'explique Voici, la piste de l'overdose est privilégiée par les enquêteurs. Le client ayant alerté aurait indiqué qu'une femme "ivre" gisait sur le chemin des chambres. De plus, la mention "overdose, color change" figure dans le descriptif qui a été transmis aux secours. Cela signifie qu'une suspicion de surdosede stupéfiants ou à de médicaments, a été identifiée en raison de signes visibles de décoloration des tissus, symptôme d'une détresse physiologique grave. Pour l'heure, rien ne semble indiquer qu'un tiers soit intervenu dans la tragédie.

L'enquête se poursuit sous l'autorité du médecin légiste de San Francisco, qui doit notamment procéder à des analyses toxicologiques. L'enquête pourrait prendre plusieurs semaines, ses conclusions pourraient n'être rendues publiques qu'avec l'accord préalable de la famille.

Le déroulé de la soirée

Ainsi, le fil des événements ayant précédé la mort de Victoria Jones n'a pas encore été communqué par les enquêteurs. Toujours selon Le Parisien, Victoria Jones aurait participé à une fête du Nouvel An au Fairmont Hotel. Trois autres personnes auraient été présentes avec elle. Après avoir été interrogés par la police, ces témoins auraient confirmé que Victoria Jones, fille de Tommy Lee Jones, a pris de la cocaïne.

Selon le Daily Mail, la fille de Tommy Lee Jones avait ses habitudes dans le quartier de San Francisco où elle a été retrouvée. Elle faisait régulièrement la fête dans les bars de North Beach, non loin de l'hôtel où elle est vraisemblablement décédée. L'enquête se poursuit pour l'heure. Les circonstances de sa mort restent encore indéterminées.