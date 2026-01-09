Judith Godrèche raconte "la destruction" dont elle a "été victime enfant" dans un livre

L'actrice Judith Godrèche a publié "Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux", livre dans lequel elle revient sur sa relation avec le réalisateur Benoît Jacquot.

L'actrice Judith Godrèche publie le 9 janvier 2026 son ouvrage, Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux (aux éditions Seuil) dans lequel elle relate sa relation avec le cinéaste Benoît Jacquot. Elle le rencontre alors qu'elle avait 14 ans, et a vécu près de six ans avec le réalisateur, qui en avait alors 39 ans. Début 2024, elle l'a accusé de viols.

"Ce livre a été pensé sous une forme libre, un peu déconstruite, comme un puzzle. Il est pour moi le reflet de la destruction dont j'ai été victime enfant", détaille la comédienne dans un entretien à l'AFP. Il s'agit pour elle d'un "acte de résistance" qui fait "partie de la reconstruction". En interview au magazine Elle, elle assure qu'on ne lui propose plus de rôle au cinéma, "même pas une figuration", et que "le prix à payer [pour ses prises de parole] est conséquent."

Des extraits, difficiles à lire, de l'ouvrage de Judith Godrèche ont été publiés dans Le Monde en amont de sa parution en librairie. Avec un langage cru, elle y décrit un phénomène d'emprise, du chantage au suicide formulé par celui qu'elle appelle BJ, le "sexe tranchant" qu'elle compare à "une "scie" de ce dernier. "Dans les faits, un sexe d'adulte n'est pas fait pour mon sexe de 14 ans.", écrit-elle aussi dans ce livre, avant de raconter la manière dont elle cache les agressions à sa famille, ou une conversation avec un proche qui lui conseille de "passer à autre chose".

Benoît Jacquot mis en examen

Aujourd'hui, Judith Godrèche est l'une des figures du mouvement MeToo en France. Elle a porté plainte pour viols le 6 février 2024 contre Benoît Jacquot. D'autres actrices ont témoigné contre le réalisateur, comme Julia Roy ou Isild Le Besco. Benoît Jacquot a été mis en examen pour viol, agression sexuelle et violences ainsi que pour viol sur mineure par personne ayant autorité dans le cadre de l'enquête ouverte après la plainte de Judith Godrèche et d'autres actrices. Il dément les accusations.

Judith Godrèche a également porté plainte contre le cinéaste Jacques Doillon qu'elle accuse de viol sur mineur sur le tournage du film La fille de 15 ans. Il conteste, lui aussi, les accusations dont il fait l'objet et a porté plainte contre la comédienne pour diffamation.

En parallèle de son combat judiciaire, l'actrice a également impulsé la création d'une commission d'enquête sur "les violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité". Suite à plusieurs entretiens en 2025, cette commission a débouché sur des propositions pour lutter contre les violences systémiques dans le milieu du cinéma.