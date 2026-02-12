Kimberly Van Der Beek : la femme de James Van Der Beek et leurs enfants "face à un avenir incertain"

Une cagnotte a été publiée pour soutenir la femme et les enfants de James Van Der Beek, décédé le 11 février des suites d'un cancer colorectal.

Le décès de James Van Der Beek, à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer colorectal, a été un déchirement pour ses fans, mais surtout pour sa famille. Sur les réseaux sociaux, sa veuve, Kimberly Van Der Beek (née Brook) a rendu vibrant hommage à son époux, saluant le "courage", à la "foi" et la "sérénité" du père de ses six enfants dans ses derniers instants.

Mais la situation financière de la famille de James Van Der Beek est complexe suite à son décès. Ce mercredi 11 février, des amis du couple ont lancé une cagnotte avec un objectif : aider financièrement l'épouse et les six enfants de l'interprète de Dawson. "Suite à cette perte, Kimberly et ses enfants font face à un avenir incertain", peut-on lire sur le lien vers la page GoFundMe. "Les frais médicaux de James et son long combat contre le cancer ont épuisé leurs ressources. Ils se démènent pour rester chez eux et permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité, tout en conservant une certaine stabilité durant cette période extrêmement difficile. Le soutien de leurs amis, de leur famille et de la communauté leur sera d'un grand secours pour traverser cette épreuve."

Ces fonds "permettront de couvrir les dépenses essentielles, de payer les factures et de financer l'éducation des enfants, peut-on encore lire sur la page. Chaque don, quel que soit son montant, aidera Kimberly et sa famille à retrouver espoir et sérénité pour reconstruire leur vie. Merci de bien vouloir envisager un don pour les soutenir." L'an dernier, l'interprète du rôle-titre de Dawson's Creek a vendu des objets souvenirs de la série, comme des accessoires, des éléments de décors et des costumes, pour pouvoir financer son traitement.

Cette cagnotte a déjà connu un joli succès en seulement quelques heures : plus d'un million de dollars ont déjà été récoltés ce jeudi 12 février au matin (heure française). Dans les commentaires, plusieurs donateurs, principalement des fans, partagent leur tristesse suite à la disparition de James Van Der Beek, et l'impact qu'il a pu avoir sur leurs vies.

Qui est Kimberly Brook, la femme de James Van Der Beek ?

Kimberly Van Der Beek, née Kimberly Brook, est la veuve de l'acteur James Van Der Beek. Ancien mannequin, ils se sont rencontrés en Israël selon les informations de Paris-Match, avant de se dire oui un an plus tard, le 1er août 2010 à Tel Aviv. C'était la seconde épouse de l'acteur, qui avait auparavant épousé l'actrice Heather McComb de 2003 à 2009. Kimberly Van Der Beek était également la mère des six enfants de l'acteur.

Qui sont les enfants de James Van Der Beek ?

James Van Der Beek a eu six enfants avec Kimberly Brook. Il est devenu père pour la première fois avec Olivia, née le 25 septembre 2010. En mars 2012, ils accueillent leur second enfant, Joshua, puis Annabel Leah en janvier 2014, avant de donner naissance à Emilia, en mars 2016, Gwendolyn en juin 2018, et Jeremiah, le petit dernier, en octobre 2021. "[Être père] est la chose la plus folle que j'aie jamais faite et la chose qui m'a rendu le plus heureux", avait affirme James Van Der Beek dans l'émission Good Morning America, en 2023.