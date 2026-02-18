Victoria Jones : on sait de quoi est morte la fille de l'acteur Tommy Lee Jones

Victoria Jones a été retrouvée morte dans un hôtel le soir du réveillon du Nouvel An. Un mois et demi après, les causes de son décès ont été révélées.

Les causes du décès de Victoria Jones ont été révélées. Le corps de la fille de l'acteur américain Tommy Lee Jones avait été retrouvée lors de la nuit du Nouvel An, le 1er janvier 2026, dans une chambre d'hôtel de San Francisco (Etats-Unis). Une alerte a été donnée vers 2h50 du matin, par un autre client de l'hôtel. Ce dernier a signalé au personnel avoir retrouvé la jeune femme inconsciente, allongée dans un couloir du 14e étage. Une fois sur place, les secours ont tenté de la réanimer, en vain.

Il aura fallu attendre plus d'un mois et demi pour que les raisons de sa mort soient expliquées : le bureau du médecin légiste en chef de la ville californienne a publié son rapport, le 17 février 2026. Selon les conclusions du médecin légiste, Victoria Jones, 34 ans, est décédées des suites des "effets toxiques de la cocaïne", rapporte le magazine People. La mort serait donc considérée comme "accidentelle" selon ce rapport.

Née en 1991, Victoria Jones était la fille de Tommy Lee Jones et de son ex-épouse, Kimberlea Cloughley. Elle avait un frère ainé, Austin Leonard Jones, 43 ans. Comme son père, elle était une actrice qui a fait de furtives apparitions à l'écran. Elle a été face à son père dans Men in Black II, sorti en 2002, avant d'apparaître dans la série Les Frères Scott en 2005. elle avait également joué sous la direction de Tommy Lee Jones, Trois Enterrements (2005), et dans The Homesman (2014). Selon les informations de People, elle avait été arrêté à deux reprises par le passé, dont une fois pour possession de drogues.

Au lendemain de son décès, sa famille a publié un communiqué de presse, assurant "apprécier tous vos gentils mots, vos pensées et vos prières. Merci de respecter notre intimité durant ces moments difficiles. Merci."