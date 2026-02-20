Mort d'Eric Dane : l'acteur "en colère" face à la maladie qui allait le terrasser

Eric Dane est décédé jeudi 19 février à 53 ans. L'acteur américain connu pour "Grey's Anatomy" et "Euphoria", a combattu pendant plusieurs mois la maladie de Charcot (SLA), qui lui a été diagnostiquée l'an dernier.

Eric Dane s'était confié pour la première fois au sujet de sa maladie dans une interview à Good Morning America , en juin 2025. Il a commencé à ressentir une faiblesse dans sa main droite fin 2023, un an et demi avant son diagnostique. "Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention". Je me suis dit que j'avais peut-être trop envoyé de SMS ou que ma main était fatiguée, mais quelques semaines plus tard, j'ai remarqué que ça s'était aggravé" Après diverses consultations, le diagnostique de la SLA (ALS en anglais) tombe : "Je n'oublierai jamais ces trois lettres. Elles me hantent dès que je me réveille. Ce n'est pas un rêve." Eric Dane a commencé à perdre progressivement l'usage de son côté droit, "complètement paralysé". "J'ai l'impression que d'ici quelques mois, je n'aurai plus ma main gauche non plus. C'est effrayant", racontait-il alors, expliquant même que sa fille avait dû l'aider à revenir sur son bateau alors qu'il s'est retrouvé incapable de nager au cours d'une sortie en plongée.

Eric Dane a été diagnostiqué d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi appelée maladie de Charcot. Il avait dévoilé le diagnostic en avril 2025. Selon l'Inserm, cette maladie dégénérative entraîne la mort progressive des neurones moteurs. Progressivement, les muscles impliqués dans la motricité volontaire sont paralysés, la déglutition et la phonation sont impactés, avant de conduire à son décès dans les trois à cinq ans. "Le plus souvent, c’est l’atteinte des muscles respiratoires qui cause le décès des patients", précise l'Inserm sur son site internet.

Face à ces maigres chances de survie, Eric Dane avait laissé éclater son désespoir au cours d'une interview dans Good Morning America, en juin 2025, quelques mois seulement après l'annonce publique de son diagnostique. Mais sa colère n'était pas tant pour lui que pour ses deux filles, Billie, née en 2010, et Georgia, née en 2011. "Je suis en colère parce qu'on m'a enlevé mon père quand j'étais jeune, et maintenant il y a de fortes chances qu'on m'enlève à mes filles alors qu'elles sont très jeunes", avait alors déclaré l'acteur.

ric Dane, l'acteur américain qui interprétait le chirurgien esthétique Mark Sloane dans la série médicale Grey's Anatomy , est décédé jeudi 19 février 2026. Il avait 53 ans. "C'est le cœur lourd que nous annonçons qu'Eric Dane est décédé jeudi après-midi, à l'issue d'un combat courageux contre la SLA", a déclaré sa famille dans un communiqué cité par CBS et d'autres médias américains. "Il a passé ses derniers jours entouré de ses proches, de sa femme dévouée et de ses deux adorables filles, Billie et Georgia, qui étaient toute sa vie".

Dernières mises à jour

12:23 - Où (re)voir "Grey's Anatomy" et "Euphoria" ? Le rôle le plus marquant d'Eric Dane reste évidemment celui du docteur Mark Sloane dans Grey's Anatomy. Le personnage apparaît au cours de la saison 2, et devient même régulier au casting jusqu'à la saison 9. Si vous souhaitez revoir certaines de ses séquences cultes, ou simplement visionner la série, sachez qu'elle est disponible en France sur la plateforme de streaming par abonnement Disney+. A l'inverse, si vous êtes plus intéressés par son rôle plus sombre (et récent) dans Euphoria, c'est sur HBO Max qu'il faut se tourner.

11:56 - Le jour de sa mort tombe à une date hautement symbolique La mort d'Eric Dane est tombée à une date aussi bouleversante que symbolique pour les fans de Grey's Anatomy. Ce jeudi 19 février 2026 marquait en effet les 20 ans de sa première apparition dans la série médicale. Le docteur Mark Sloan est en effet apparu pour la première fois dans la série dans l'épisode 18 de la saison 2, diffusée le 19 février 2006.

11:38 - L'hommage symbolique de Patrick Dempsey à Eric Dane Plusieurs acteurs de Grey's Anatomy ont rendu hommage à Eric Dane ce vendredi. Parmi elles, on compte l'acteur Patrick Dempsey, qui s'est fendu d'un hommage très sobre mais hautement symbolique. L'interprète de Derek Shepherd dans la série a partagé une vidée d'Eric Dane, qu'il avait faite pour l'organisation américaine I AM ALS, qui milite pour une meilleure prise en charge de la maladie de Charcot aux États-Unis.

11:16 - Ellen Pompeo, un soutien pour Eric Dane Parmi ses soutiens, Eric Dane pouvait compter sur Ellen Pompeo. L'actrice principale de Grey's Anatomy était revenue sur sa relation avec l'acteur américain dans un message préenregistré lors du gala ALS Network Champions for Cures & Care, qui lui rendait honneur le 24 janvier dernier. "Dès que j'ai appris son diagnostic, je lui ai envoyé un texto : 'Je suis là si tu as besoin de parler'. Et mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard." Ellen Pompeo assure lui avoir dit qu'elle l'aiderait pour "tout ce dont [il aurait] besoin, de quelque manière que ce soit." Et de ponctuer par un "Je suis vraiment fière de toi. Je t'aime tellement et c'est un honneur pour moi de parler de toi aujourd'hui."

11:08 - Patrick Dempsey était toujours en contact avec Eric Dane Eric Dane était toujours en contact avec ses collègues de Grey's Anatomy après l'annonce de la maladie. Patrick Dempsey, interprète de Derek Shepherd dans la série médicale, avait témoigné auprès de Parade qu'il essayait de rester en contact par SMS, notamment pour le convaincre d'apparaître dans son nouveau thriller, Memory of a killer. "Malheureusement, la progression de sa maladie a rendu cela pratiquement impossible. Mais j'étais heureux de voir qu'il était ici à Toronto, travaillant, je crois, sur une autre série médicale [Brilliants Minds]."

10:48 - Son ex-femme l'a soutenu jusqu'au bout Eric Dane a marié de 2004 à 2017 avec Rebecca Gayheart, la mère de ses deux filles. S'ils sont séparés depuis toutes ces années, son ex-femme a tenu à le soutenir dans son combat contre la maladie. Dans une interview à The Cut il y a quelques mois, Rebecca Gayheart a admis qu'ils entretenaient une "relation très complexe qui peut être source de confusion. Notre amour n'est peut-être pas romantique, mais c'est un amour familial. Eric sait que je voudrai toujours son bonheur. Que je ferai tout mon possible pour bien faire les choses pour lui. Et je sais qu'il ferait de même pour moi. Alors, quoi que je puisse faire, quelle que soit la manière dont je peux contribuer à rendre ce parcours plus facile et plus agréable pour lui, je veux le faire. Et je veux montrer l'exemple à mes filles : c'est ce qu'il faut faire. C'est la bonne chose à faire."

10:29 - Peut-on guérir de la SLA/maladie de Charcot ? La sclérose latérale amyotrophique, aussi connue sous le nom de la maladie de Charcot, est une maladie qui impacte les motoneurones et entraîne progressivement la paralysie des muscles. Pour l'heure, il n'existe pas de traitement curatif à ce jour. Selon l'Inserm, cette maladie conduit au décès du patient atteint "dans les trois à cinq ans suivant le diagnostic".

10:15 - Quand Eric Dane se confiait sur son quotidien avec la maladie Eric Dane évoquait sans tabou sa relation à sa maladie et son quotidien. Dans une table ronde virtuelle en décembre 2025, l'acteur américain revenait sur son rôle dans Brilliant Minds et la réalité de vivre avec la SLA : "Je n'ai aucune raison d'être de bonne humeur, aucun jour ne me convient. Je ne pense pas que quiconque m'en voudrait si je montais dans ma chambre, que je me glissais sous les draps et que je passais les deux semaines suivantes à pleurer, a-t-il déclaré dans des propos relayés par le magazine People. J'ai été agréablement surpris de constater que je n'étais pas fait comme ça, car j'étais persuadé que ce serait mon cas."

10:03 - Il a incarné un personnage atteint de SLA, sa maladie Comme Michael J. Fox qui incarne actuellement un homme atteint de Parkinson dans Shrinking, Eric Dane a joué un homme atteint de la même maladie que lui à la télévision. L'acteur a fait une apparition dans un épisode de la série Brilliant Minds juste après avoir annoncé son diagnostique. Son personnage était un pompier, héros du 11 septembre, qui avait des difficultés à avouer à sa femme qu'il avait été diagnostiqué de SLA. Il avait d'ailleurs confié au cours d'une table ronde virtuelle, en décembre dernier, avoir eu du mal à se détacher de son personnage, "si réel" pour lui. Il a toutefois qualifié l'expérience de "cathartique", selon des propos rapportés par le magazine People.

09:55 - Sam Levinson est "brisé" par la perte d'Eric Dane Le créateur d'Euphoria, Sam Levinson, a rapidement pris la parole dans un communiqué de presse transmis à Deadline, suite à l'annonce du décès d'Eric Dane, qui jouait Cal Jacobs dans la série dans la série. "J'ai le coeur brisé par la disparition de notre cher ami Eric. Travailler avec lui était un honneur. Être son ami était un privilège. Nos pensées vont à la famille d’Eric. Que son souvenir soit une bénédiction." De son côté, un porte-parole d'HBO, diffuseur de la série, a déclaré : "Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès d'Eric Dane. Il était incroyablement talentueux et HBO a eu la chance de collaborer avec lui sur trois saisons d' Euphoria . Toutes nos pensées vont à ses proches en ces moments difficiles."

09:46 - Eric Dane sera-t-il de retour dans "Euphoria" ? Depuis 2019, Eric Dane est l'un des membres principaux du casting de la série Euphoria, qui a également révélé Zendaya et Jacob Elordi. Il y incarnait Cal, le père du personnage joué par Jacob Elordi, dans un rôle bien plus sombre que celui qu'il tenait dans Grey's Anatomy. La saison 3 de la série doit revenir à l'écran à partir du 13 avril 2026. Il s'agira probablement de la dernière apparition d'Eric Dane, qui a tourné des épisodes après son diagnostique et juste avant son décès, a confirmé son agent au magazine People.

09:41 - Alyssa Milano lui rend un bouleversant hommage Sur Instagram, l'actrice Alyssa Milano a rapidement rendu un hommage à Eric Dane, son ex-compagnon qui lui avait également donné la réplique dans Charmed, en 2003. "Je n’arrête pas de revoir cette étincelle dans les yeux d’Eric", écrit-elle, "juste avant qu’il ne dise quelque chose qui te ferait soit recracher ta boisson de rire, soit remettre totalement en question ta façon de voir les choses. Il avait un sens de l’humour redoutablement aiguisé. Il adorait l’absurdité des situations. Il aimait surprendre les gens, les prendre au dépourvu. Et quand il s’agissait de ses filles et de Rebecca, tout en lui s’adoucissait. Il les portait avec lui, même dans les pièces où elles n’étaient pas présentes. Ça se voyait à la façon dont sa voix changeait quand il prononçait leurs prénoms. Une famille d’une beauté à couper le souffle..."

09:27 - Eric Dane avait deux filles adolescentes La mort d'Eric Dane à l'âge de 53 ans attriste profondément ses fans. L'acteur américain avait également deux filles, Billie, 16 ans, et Georgia, 15 ans. Elles sont nées de son union avec l'actrice et mannequin Rebecca Gayheart. En 2018, elle dépose une demande de divorce, invoquant des "différends irréconciliables" après 14 ans de mariage. Elle est toutefois restée jusqu'au bout pour soutenir le père de ses filles : "Nous sommes parvenus à devenir de meilleurs amis et de meilleurs parents", déclarait-il dans l'émission Good Morning America en juin dernier. C'est d'ailleurs pour ses deux enfants que le comédien ressentait le plus de colère : "Je suis en colère parce qu'on m'a enlevé mon père quand j'étais jeune, et maintenant il y a de fortes chances qu'on m'enlève à mes filles alors qu'elles sont très jeunes."

09:11 - Le casting de "Grey's Anatomy" rend hommage à Eric Dane Eric Dane a incarné le personnage de Mark Sloane dans Grey's Anatomy pendant 145 épisodes. "Nous sommes profondément attristés par la disparition d'Eric Dane", ont déclaré ABC et 20th Television, producteurs et diffuseurs de la série, dans un communiqué. "Son talent exceptionnel et sa présence inoubliable dans "Grey's Anatomy" ont marqué durablement les téléspectateurs du monde entier, et son courage et sa dignité face à la SLA ont inspiré tant de personnes. Toutes nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses collègues, ainsi qu'à ses nombreux fans dont la vie a été touchée par son travail." Les acteurs de la série médicale ont logiquement, chacun à tour de rôle, tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. "Eric était une lumière", a écrit Kim Raver (Dr Teddy Altman). Kevin McKidd, (Dr Owen Hunt) a publié un "repose en paix, mon pote". James Pickens Jr. (Dr Richard Webber) et Sarah Drew (Dr April Kepner) lui ont également rendu hommage dans un court message.