Impacté par la pandémie comme beaucoup d'autres films, Avatar 2 devrait bientôt redémarrer son tournage en Nouvelle-Zélande. Sa date de sortie peut-elle être repoussée en conséquence ?

[Mis à jour le 26 mai 2020 à 10h04] On le sait, cela fait plus d'une dizaine d'années que James Cameron travaille à la mise en chantier des suites de son blockbuster Avatar. En tournage depuis plusieurs mois en Nouvelle-Zélande, le tournage fleuve de ces suites a été interrompu en raison des risques sanitaires dus à la pandémie de coronavirus qui sévit partout dans le monde. Par mesures de précaution, le tournage néo-zélandais avait donc été mis en suspens. Celui-ci devrait cependant reprendre dès le début du mois de juin, le gouvernement kiwi ayant autorisé la reprise des tournages sur son sol depuis deux semaines déjà. Le producteur des films Jon Landau a annoncé sur son compte Instagram que l'équipe "ne pourrait pas être plus enthousiaste à l'idée de revenir en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine" pour y reprendre l'enregistrement du film. Désormais la question se pose au sujet de la date de sortie d'Avatar 2 toujours prévue le 17 décembre 2021 à l'heure actuelle. Ce planning ne prévoyait pas autant de retard dans le tournage, ce qui pourrait légitimer un nouveau report dans la date de sortie. Notons cependant qu'Avatar 2 fait partie des rares blockbusters qui pourra reprendre son tournage alors que l'industrie du film hollywoodien est encore à l'arrêt en Californie. Il est possible que cela permette à Avatar 2 de rattraper son retard, notamment si la production a profité des semaines de suspension pour avancer sur les effets spéciaux par exemple.

En savoir plus

Plus de dix ans après la sortie du film événement Avatar, James Cameron oeuvre toujours sur sa suite. Il est pour l'instant difficile d'avoir des informations précises sur le long-métrage qui était devenu le détenteur du record de recettes au box-office (avant d'être battu d'une courte tête par Avengers 4 l'année dernière). On sait cependant qu'Avatar 2 doit sortir aux Etats-Unis le 17 décembre 2021 aux Etats-Unis. James Cameron et la Fox entretiennent cependant le fantasme avec la publication de quatre superbes concept-arts sur le compte Twitter officiel de la saga de films. On y voit des environnements marins sur la planète Pandora ainsi que des Na'vi, ce peuple que Jake Sully rencontrait au cours du premier film.

In the #Avatar sequels, you wont just return to Pandora youll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at whats to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) 7 janvier 2020

Dans une interview publiée par Variety, Jon Landau, producteur, et James Cameron ont évoqué le futur de la saga avec Avatar 2 notamment. La suite devrait se dérouler sous les eaux de Pandora. Cameron explique que les scripts des quatre suites d'Avatar sont déjà écrits mais aussi que les scènes en performance capture d'Avatar 2, 3 et de la première partie du 4 sont d'ores et déjà dans la boîte. Il précise également que les prises de vue réelle sont quasi terminées elles aussi et qu'il a encore quelques mois à tourner en Nouvelle Zélande au printemps 2020. Le réalisateur s'est également justifié sur le temps qu'il lui a fallu pour sortir la suite d'Avatar. "Les gens ne comprennent pas à quel point ce processus est complexe et immense. C'est comme si on faisait deux énormes films d'animation et demi. En général, un gros film d'animation prend environ quatre ans à être fait. Donc si on fait le calcul, on est tout à fait dans les temps pour décembre 2021."

Quelle date de sortie pour Avatar 2 ?

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

C'est le 17 décembre 2021 que sortira la suite d'Avatar aux Etats-Unis. James Cameron et 20th Century Fox, qui appartient désormais à Disney, espèrent réitérer le succès phénoménal du premier opus. En France, on peut s'attendre à ce que le long-métrage sorte deux jours avant soit le 15 décembre 2021.

Avatar 2 - Sortie Cinéma le 17 décembre 2021 aux Etats-Unis