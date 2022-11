AVATAR LA VOIE DE L'EAU. Une dernière bande-annonce d'Avatar 2 vient d'être mise en ligne, moins d'un mois avant la sortie du film événement.

[Mis à jour le 22 novembre 2022 à 10h30] Pandora va bientôt dévoiler une nouvelle facette. Treize ans après le premier film, Avatar revient au cinéma ce mercredi 14 décembre pour une suite. Ce second épisode, intitulé "La Voie de l'eau", explorera encore davantage le monde imaginé par James Cameron en dévoilant une tribu aquatique de Na'Vi.

Dans l'ultime bande-annonce d'Avatar 2, dévoilée ce mardi 22 novembre 2022, on découvre davantage cette nouvelle tribu et le monde marin de Pandora. En effet, Jake Sully (Sam Worthington) Neytiri (Zoe Saldaña) et leurs enfants se retrouvent menacés par les humains qui tentent toujours d'exploiter les ressources de ce monde et se réfugient au sein de cette nouvelle tribu. Encore une fois, les Na'Vi vont devoir prendre les armes pour défendre ce qui leur est cher. Découvrez la dernière bande-annonce d'Avatar 2 ci-dessous.

C'est le 16 décembre 2022 que sortira la suite d'Avatar aux Etats-Unis. James Cameron et 20th Century Studios, qui appartient désormais à Disney, espèrent réitérer le succès phénoménal du premier opus. En France, le long-métrage sort deux jours avant soit le 14 décembre 2022.

Près de treize ans après la sortie du film événement Avatar, James Cameron œuvre toujours sur ses suites. Avatar 2 sort en France le 14 décembre 2022. Deux ans auparavant, James Cameron et 20th Century Studios publiaient quatre superbes concept-arts sur le compte Twitter officiel de la saga de films. On y voyait des environnements marins sur la planète Pandora ainsi que des Na'vi, ce peuple que Jake Sully rencontrait au cours du premier film.

Zoe Saldana : Neytiri

Sam Worthington : Jake Sully

Sigourney Weaver : Kiri

Kate Winslet : Ronal

Bailey Bass : Tsireya

Jamie Flatters : Neteyam

Jack Champion : Spider

Cliff Curtis : Tonowari

Giovanni Ribis : Parker Selfridge

Jemaine Clement : Dr. Ian Garvin

Stephen Lang : Miles Quaritch

Edie Falco : General Frances Ardmore

Joel David Moore : Norm Spellman

Chloe Coleman : Lo'ak jeune

CCH Pounder : Mo'at

Matt Gerald : Caporal Lyle Wainfleet

Trinity Jo-Li Bliss : Tuktirey

Britain Dalton : Lo'ak

