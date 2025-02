Récompensé du César du meilleur premier film en 2018, "Petit Paysan" raconte l'histoire d'un agriculteur dont le troupeau est condamné.

Petit Paysan est un drame français réalisé par Hubert Charuel sorti en 2018. Porté par Swan Arlaud, le long-métrage raconte l'histoire d'un éleveur de vaches qui a repris l'exploitation de ses parents. Mais toute sa vie est alors menacée alors qu'une de ses bêtes est infectée par une nouvelle épidémie. Mais il ne peut se résoudre à tout perdre, et ira jusqu'au bout pour sauver sa ferme... Ce drame aux accents de thriller a été récompensé du César du Meilleur premier film l'année de sa sortie.

L'intrigue précise de Petit Paysan n'est, certes, pas inspirée d'une histoire vraie spécifique, mais qui relate des malheurs bien réels rencontrés par de nombreux éleveurs. Dans les colonnes de La Dépêche du Midi, Hubert Charuel rappelait qu'il était lui-même fils d'éleveurs, comme le personnage principal de Petit Paysan interprété par Swann Arlaud."Tout le film a été tourné dans la ferme de mes parents, qui n'est plus en activité aujourd'hui. On dit souvent que les premiers films sont assez personnels, étant fils unique d'éleveurs et n'ayant pas repris la ferme de mes parents, je crois qu'il y avait l'idée de raconter le fantasme de ce qu'aurait pu être ma vie si je n'avais pas fait de cinéma."

Le réalisateur de Petit Paysan a lui-même été témoin de la crise de la vache folle, "moment qui a été très marquant pour mes parents", rappelle-t-il auprès du quotidien régional. "Je me souviendrai toujours de la phrase de ma mère lorsqu'à la télévision ils parlaient du principe de précaution : "si ça arrive chez nous, je me suicide". C'est une phrase qu'elle a dite comme ça mais je me suis rendu compte que la mort d'un animal pouvait être l'anéantissement de mon univers."

Synopsis - Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa ferme, sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira jusqu'au bout pour les sauver...