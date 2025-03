Sorti mi-novembre 2019, le film J'accuse de Roman Polanski a été accueilli par une polémique autour de son réalisateur qui s'est poursuivi jusqu'à la soirée des César 2020.

J'accuse est un film de Roman Polanski sorti en 2019. Adaptation du roman D de Robert Harris qui retrace l'affaire Dreyfus, le long-métrage a été récompensé de trois César en 2020 (Meilleure réalisation, Meilleurs costumes, Meilleure adaptation), mais n'a pas échappé à la polémique. Celle-ci s'est cristallisée au moment du sacre de Roman Polanski aux César, débouchant sur la fameuse sortie d'Adèle Haenel qui a quitté la salle en hurlant "c'est la honte !"

Mais revenons en arrière : pourquoi J'accuse a-t-il fait à ce point polémique ? Ce n'est pas tant le film qui fait controverse que son réalisateur. Ce dernier a été arrêté et inculpé en mars 1977 pour abus sexuel sur mineur concernant Samantha Gailey, alors âgée de 13 ans. Roman Polanski plaide coupable pour rapports sexuels illégaux avec une mineure (ce qui lui permet d'obtenir l'abandon de cinq autres charges, notamment celles de viol sur mineur) et est condamné à 90 jours de prison avant d'être libéré pour conduite exemplaire, 42 jours après son emprisonnement. Le juge décide alors de le poursuivre à nouveau sur les autres chefs d'accusations alors abandonnés. Le réalisateur fuit alors les Etats-Unis pour s'installer en France, puis en Suisse quelques années plus tard.

Si Samantha Gailey lui a publiquement pardonné et a demandé l'arrêt des poursuites contre Roman Polanski, ce que la justice américaine a refusé. Depuis, d'autres femmes ont dénoncé dans la presse des abus sexuels qui auraient été commis par le réalisateur alors qu'elles étaient mineures, notamment en 2017, deux ans avant la sortie de J'accuse. En revanche, peu de ses accusatrices ont porté plainte. Lorsqu'il y a eu dépôt de plainte, celles-ci n'ont jamais abouti. D'autres accusatrices n'ont jamais porté plainte à la suite de leurs accusations. A l'exception de l'affaire Samantha Gailey, Roman Polanski n'a donc jamais été poursuivi ni jugé pour les autres accusations dont il fait l'objet, et les a toujours démenties.

Un parallèle avec Dreyfus qui ne passe pas

C'est dans ce contexte que la sortie de J'accuse se déroule, en 2019. Dans le premier dossier de presse publié à l'occasion de la sélection du long-métrage à la Mostra de Venise, Roman Polanski n'hésite pas à faire le parallèle avec sa propre histoire (il est accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes) et celle du capitaine Dreyfus : "Je dois dire que je connais bon nombre de mécanismes de persécution qui sont à l'œuvre dans ce film et que cela m'a évidemment inspiré", soulignant alors "des histoires aberrantes de femmes [qu'il n'a] jamais vues de [sa] vie et qui [l]'accusent de choses qui se seraient déroulées il y a plus d'un demi-siècle". En octobre, Roman Polanski nie avoir comparé sa situation avec celle de Dreyfus, et cette mention disparaît de la nouvelle version du dossier de presse fournie aux journalistes, mentionne alors Le Figaro.

Manifestations et nouvelle accusation

En marge de la sortie de J'accuse en novembre 2019, Roman Polanski fait l'objet de nouvelles accusations de violences sexuelles, notamment de la part de la photographe Valentine Monnier : elle accuse le réalisateur de l'avoir violée en 1975 alors qu'elle avait 18 ans. Cependant, elle dit ne pas avoir déposé plainte en raison de la prescription. Le cinéaste, lui, conteste les faits, et dément toutes les accusations dont il fait l'objet : "Je n'ai évidemment aucun souvenir de ce qu'elle raconte, puisque c'est faux. Je le nie absolument". Dans ce contexte, la sortie du film J'accuse est houleuse. Des projections sont perturbées par des manifestations de militants féministes.

Lors de la soirée des César, qui se déroule quelques mois plus tard, l'équipe du film décide de ne pas être présente à la soirée. Le film sera tout de même récompensé, et la soirée se conclura par la sortie d'Adèle Haenel. Celle qui avait déjà dénoncé des violences sexuelles qu'elle aurait subie enfant par Christophe Ruggia avait explicité son point de vue quelques jours plus tôt au micro du New York Times : "Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Ça veut dire : 'ce n'est pas si grave de violer des femmes.'"

Synopsis - Fin 1894, le capitaine Dreyfus est condamné à perpétuité sur l'Ile du diable pour avoir prétendument livré des documents secrets français à l'Empire allemand. Le militaire est juif et devient le bouc-émissaire dans une France antisémite. Le colonel Picquart, ancien professeur de Dreyfus devenu lieutenant-colonel et chef du service de renseignement militaire, mène son enquête quand il découvre qu'Alfred Dreyfus a été condamné à tort. Il découvre que beaucoup de membres de l'administration française préfèrent le mensonge...