[Mis à jour le 18 octobre 2020 à 20h55] Cela fait deux ans qu'est sorti le dernier Animaux fantastiques. En 2018, Les Crimes de Grindelwald, deuxième volet de la franchise, avait reçu un accueil mitigé de la part des fans de l'univers d'Harry Potter. En réponse à cela, Warner Bros a décidé de prendre son temps pour sortir le troisième épisode, afin que le scénario puisse être repris. Ce travail de préparation supplémentaire a entraîné un report de la sortie du film, initialement prévue pour novembre 2020. Pour l'heure, Les Animaux Fantastiques 3 doit sortir le 12 novembre 2021 aux Etats-Unis, et probablement autour de cette date en France.

Si la préparation des Animaux Fantastiques 3 a pris plus de temps et a subi une interruption de six mois en raison de la crise sanitaire mondiale, le tournage a bel et bien débuté en septembre dernier. C'est Eddie Redmayne, l'interprète de Norbert Dragonneau, qui l'a confirmé dans une interview à Cinema Blend. Ce dernier a d'ailleurs décrit les normes sanitaires auxquelles les acteurs doivent désormais se soumettre : "C'est un tout nouveau processus, une toute nouvelle norme. Il faut se tester fréquemment, porter des masques [...] Ce qui est rassurant, c'est que si le processus est différent, on a toujours le sentiment que cette saga fait vibrer et que tout le monde travaille au mieux de sa forme."

Pour l'heure, l'intrigue des Animaux Fantastiques 3 reste très mystérieuse. Il semblerait d'après plusieurs indices partagés par J.K. Rowling et les acteurs que l'intrigue devrait se dérouler au Brésil, dans les années 1930. Il semble également très probable que Norbert Dragonneau et Albus Dumbledore (Jude Law) vont travailler de concert pour stopper les manigances de Grindelwald (Johnny Depp) et de Croyance (Ezra Miller). On en saura probablement plus d'ici un an.

Synopsis - Troisième volet du spin-off d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques 3 suit les aventures de Norbert Dragonneau. L'intrigue doit se dérouler au Brésil, dans les années 1930.

La sortie des Animaux fantastiques 3 a connu des turbulences. Initialement prévu pour une sortie le 20 novembre 2020, la sortie du film est finalement décalée car le film nécessite davantage de préparation et de travail, annonce l'acteur Dan Fogler en interview. Le site Pottermore annonce en avril 2019 que ce troisième épisode devrait finalement sortir le 12 novembre 2021.

Interprète de Gellert Grindelwald, le principal antagoniste, dans les deux premiers épisodes des Animaux Fantastiques, Johnny Depp aurait pu ne pas figurer au casting du troisième volet. En effet, la présence au casting de l'acteur accusé de violences envers son ex-femme Amber Heard, entache la réputation du studio. A tel point que Warner a envisagé en avril 2019 l'écarter pour la suite des Animaux fantastiques. D'après le site Page Six, "des femmes haut placées du studio sont très inquiètes de travailler avec Depp et par le message que cela envoie au public". Pour autant, la présence de Johnny Depp au casting du film est finalement confirmée par plusieurs sources quelques mois plus tard.

