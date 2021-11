DOWNTON ABBEY 2 FILM. Downton Abbey : une nouvelle ère est la seconde transposition au cinéma de la série britannique culte. Une bande-annonce et de premières photos ont été partagées.

[Mis à jour le 15 novembre 2021 à 15h05] La famille Crawley fait bientôt son grand retour au cinéma. Downton Abbey 2 sortira dans les salles françaises le 16 mars 2022, a annoncé Universal Pictures. Pour l'occasion, de premières images ainsi qu'un trailer de cette seconde suite de la série culte Downton Abbey ont été partagées. Sur ces premières images, on découvre le mariage de Tom Branson, qui épouse en seconde noce Lucy Smith plusieurs années après la mort de Sybil. Ce second film sera également l'occasion d'en apprendre plus sur le passé de Lady Violet, jouée par Maggie Smith : cette dernière hérite, de la part d'un ancien amant, d'une villa dans le sud de la France. L'occasion pour la famille Crawley de se rendre en terres françaises.

Le synopsis complet de Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère n'a pas encore été officialisé. Celui-ci se déroulera à la fin des années 1920, après les événements du premier long-métrage sorti en 2019, à savoir la visite du roi et de la reine d'Angleterre dans la demeure des Crawley. Au casting, on doit retrouver dans la distribution les acteurs principaux de la série, comme Maggie Smith, Michelle Dockery ou Hugh Bonneville, mais aussi de nouveaux visages : Hugh Dancy, Dominic West, Laura Haddock et la Française Nathalie Baye ont été annoncés par Universal Pictures. Il faudra toutefois attendre la sortie du film pour découvrir quels seront leurs rôles et quel impact ils auront sur la famille Crawley et leurs employés.

En savoir plus

Synopsis - La famille Crawley se réunit pour le mariage de Tom Branson et Lucy Smith, alors que Lady Violet hérite d'une maison dans le sud de la France.

Quels acteurs au casting de Downton Abbey 2 ?

Universal Pictures a annoncé que l'ensemble du casting principal de Downton Abbey serait de retour dans cette suite. Il a également été annoncé de nouveaux noms, et pas des moindres : Hugh Dancy (Hannibal), Laura Haddock (Transformers : The Last Knight) et Dominic West (The Affair, The Crown) font partie de la distribution de Downton Abbey 2. Notons également la présence au casting de l'actrice française Nathalie Baye (Juste la fin du monde, Sauve qui peut, Le Petit lieutenant), dans un rôle pour le moment inconnu. Ci-dessous le casting complet de Downton Abbey 2 :

Michelle Dockery : Lady Mary

Maggie Smith : Violet Crawley

Elizabeth McGovern : Cora Crawley

Laura Carmichael : Lady Edith

Hugh Bonneville : Robert Crawley

Allen Leech : Tom Branson

Brendan Coyle : John Bates

Jim Carter : Mr Carson

Phyllis Logan : Mrs Hughes

Penelope Wilton : Isobel Merton

Lesley Nicol : Mrs Patmore

Fifi Hart : Sybbie Branson

Imelda Staunton : Maud Bagshaw

Dominic West

Laura Haddock

Hugh Dancy

Nathalie Baye

Initialement prévu pour la fin de l'année 2021, Downton Abbey 2 ne sortira finalement pas cette année et les fans devront donc s'armer de patience avant de découvrir la suite des intrigues de la famille Crawley et de leurs domestiques. Universal Pictures a pour l'heure daté la sortie du film au 16 mars 2022. Le long-métrage doit sortir uniquement au cinéma en France.