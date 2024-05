Dans ce film d'action en salles ce mercredi 1er mai, Ryan Gosling incarne un cascadeur. Mais l'acteur a-t-il lui-même réalisé les prouesses que l'on voit à l'écran ?

Courses-poursuites, combats, sauts en bateau ou en hélicoptère... The Fall Guy n'épargne aucune cascade aux spectateurs. En salles ce mercredi 1er mai, cette comédie d'action hommage à un métier de l'ombre d'Hollywood, réalisée par David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2), met en scène Ryan Gosling dans la peau d'un cascadeurs qui a tout plaqué après un accident qui a failli lui coûter la vie. Mais pour reconquérir la femme de sa vie, il est prêt à revenir sur un tournage et à partir à la recherche d'un acteur disparu.

Après avoir été Ken dans Barbie, Ryan Gosling montre une nouvelle fois son talent comique dans The Fall Guy. Mais pas que, puisque l'acteur réalise quelques unes des cascades du film. "C'est un film sur les cascadeurs et j'étais plus que partant pour mettre leur travaille en avant et les laisser faire le boulot", explique-t-il dans le dossier de presse du film, "mais c'était important pour moi de réaliser quelques cascades par souci d'authenticité et pour comprendre ce qu'ils font au quotidien". Alors qu'il a le vertige, le comédien a pourtant dû faire une chute de 12 étages pour la séquence d'ouverture. "J'ai dépassé ma peur parce que j'avais une confiance aveugle en l'équipe".

Si Ryan Gosling a effectivement réalisé certaines cascades, les plus impressionnantes et les plus complexes sont évidemment faites par des professionnels, comme Logan Holladay, Troy Lindsay Brown, Ben Jenkin et Justin Eaton, pour ne citer que ceux qui doublent l'acteur américain. C'est d'ailleurs le premier qui a battu le record de tonneaux au volant d'une voiture dans un film. Avec 8,5 tonneaux, il dépasse les 7 tonneaux réalisés sur le tournage de Casino Royale en 2006.

Les principales séquences d'action ont été également pensées et réalisées par des professionnels afin de rendre hommage à ce métier de l'ombre, injustement boudé aux Oscars. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin du film, puisque le générique ne propose pas de scène post-générique, mais un montage des coulisses du film et des cascades en cllin d'oeil à ceux qui ont travaillé sur The Fall Guy. Ci-dessous, vous pouvez d'ailleurs découvrir les coulisses de certaines scènes après avoir vu le film au cinéma.

Synopsis - C'est l'histoire d'un cascadeur, et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut... pour le plus grand plaisir du public. Après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie tout en bravant la mort tous les jours sur les plateaux. Que pourrait-il lui arriver de pire ?