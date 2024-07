Sam Wilson est le nouveau Captain America dans le prochain film Marvel qui vient de dévoiler sa bande-annonce. Harrison Ford est également au casting.

La relève est assurée. Sam Wilson, incarné par Anthony Mackie, reprend le flambeau de Steve Rogers et est le nouveau détenteur du bouclier de Captain America. Après avoir officiellement assumé ses nouvelles fonctions dans la série Disney+ Le faucon et le soldat d'hiver, le personnage a droit à son premier film solo au cinéma dans Captain America : Brave New World.

Dans ce nouvel épisode de la franchise Marvel, dont la bande-annonce vient d'être dévoilée ce vendredi après-midi, on retrouve également Harrison Ford, qui incarne le nouveau Thaddeus Ross après l'acteur William Hurt, décédé le 13 mars 2022. On peut également apercevoir Giancarlo Esposito dans le rôle d'un énigmatique méchant et un bref aperçu de Red Hulk. Ce nouvel épisode peut-il sauver le MCU, qui a perdu ses lettres de noblesse depuis Avengers : Endgame ? En attendant d'en avoir la réponse pour la sortie du film le 12 février 2025, voici d'abord la bande-annonce pour patienter :

Synopsis - Captain America : Brave New World est un film Marvel qui met en scène Sam Wilson dans la peau du super-héros, après avoir hérité du bouclier de Steve Rogers.