La suite du film à succès de Ridley Scott a enfin dévoilé sa bande-annonce. Découvrez les premières images de Gladiator II à quelques mois de sa sortie au cinéma.

Cela faisait plus de 24 ans que les fans de Gladiator attendaient de retourner dans l'arène. Leur souhait est bientôt exaucé, puisque Gladiator II arrive à la fin de l'année. Dans cette suite, qui se déroule une vingtaine d'années après le premier épisode, ce sont les aventures de Lucius, fils de Lucilia et Maximus (comme l'a confirmé Ridley Scott), qui seront racontée par le cinéaste britannique, qui revient pour l'occasion derrière la caméra.

Quelques jours après la publication des premières photos et d'une première affiche, la première bande-annonce de Gladiator II a été mise en ligne. Et que les fans (et les autres) se préparent, parce que Ridley Scott n'est pas là pour rigoler ! Dans ce trailer épique et impressionnant, on peut découvrir des extraits de premiers combats avec Paul Mescal (nommé à l'Oscar du meilleur acteur en 2023) et Pedro Pascal (The Last of us, Game of Thrones), mais on peut aussi avoir un premier aperçu de chacun des rôles du film et de scènes de guerre intenses.

Gladiator 2 est l'un des blockbusters les plus attendus de l'année. D'abord grâce à son casting, qui réunit des stars du petit écran (des acteurs vus dans The Last of Us, Normal People ou Stranger Things) à des pontes d'Hollywood comme Denzel Washington, mais également redonner vie aux personnages incarnés dans le premier film par Connie Nielsen (Lucilla) et Djimon Hounsoun -Juba). Encore un peu de patience avant de découvrir cette suite épique, qui doit sortir le 13 novembre 2024 en France.

Synopsis - Cette suite du film Gladiator suit l'histoire de Lucius, fils de Lucilla et neveu de Commode. Admiratif du parcours de Maximus, il décide de suivre ses traces.