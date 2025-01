Vincent Lindon incarne un père impuissant face à la dérive de son fils vers l'extrême-droite dans le dernier film de Muriel et Delphine Coulin, en salles le 22 janvier.

Jouer avec le feu est un drame réalisé par Muriel et Delphine Coulin sorti le 22 janvier 2025. Il s'agit de l'adaptation du roman Ce qu'il faut de nuit, écrit par Laurent Petitmangin et acclamé à sa sortie. Le public y découvre Vincent Lindon sous les traits d'un caténairiste des chemins de fer de Lorraine, qui assiste impuissant à la dérive de son fils vers l'extrême-droite. Le film s'interroge alors sur les dissensions de l'amour familial : jusqu'où peut aller l'amour filial ?

La critique est assez unanime sur la qualité d'interprétation de Jouer avec le feu. Vincent Lindon a notamment remporté le prix d'interprétation masculine lors de la dernière Mostra de Venise. Il est "bouleversant" selon le JDD et TF1, quand franceinfo loue "un excellent trio d'acteurs" en incluant Benjamin Voisin (Ete 85, Illusions Perdues) et Stefan Crepon (Peter von Kant), qui incarnent les deux fils que tout oppose.

La critique salue également la capacité des réalisatrices à "trouver l'équilibre entre réalisme et empathie" (Sud Ouest) ou "l'efficacité des dialogues" (Le Monde) d'un "drame social et politique dans l'air du temps" (Allociné). La "mise en scène tendue et sobre" de Muriel et Delphine Coulin donne un film qui "dissèque avec finesse une déliquescence familiale" selon Trois Couleurs. Mais certains, comme Première, pointent certaines faiblesses au film, comme son côté "un peu scolaire", "pétrifié par la mission civique qu'il s'est fixé – et qui risque de ne prêcher que les convaincus".

Synopsis - Pierre élève seul ses deux fils. Louis, le cadet, réussit ses études et avance facilement dans la vie. Fus, l'aîné, part à la dérive. Fasciné par la violence et les rapports de force, il se rapproche de groupes d'extrême-droite, à l'opposé des valeurs de son père. Pierre assiste impuissant à l'emprise de ces fréquentations sur son fils. Peu à peu, l'amour cède sa place à l'incompréhension...