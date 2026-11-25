Le Black Friday est l'une des meilleures occasions pour acheter des tablettes tactiles, le meilleur des offres.

Le Black Friday 2026 est lancé depuis plusieurs semaines avec de nombreuses promotions sur les tablettes et les iPad d'Apple. Les tablettes remplacent très souvent pour certains des PC portables par leur petite taille et leur facilité de transport. Pour bien choisir une tablette, cela dépend de votre consommation au quotidien. Si c'est pour juste regarder de la vidéo, de la navigation web, une tablette d'entrée ou de milieu de gamme suffisent .

Si jamais votre utilisation est plus pour le dessin, prise de notes manuscrites, les tablettes avec un stylet, un écran réactif et idéalement un revêtement agréable à l'écriture est mieux. Si en revanche, c'est pour le travail et être très productif, il vous faudra une tablette plus puissante avec de la mémoire vive et un système qui gère le multitâche.

Le système d'exploitation est très important sur une tablette et pour le Black Friday, c'est l'un des critères à suivre. iPadOS (Apple), Android et Windows n'offrent pas la même logique ni les mêmes logiciels. Si vous avez déjà un smartphone ou un ordinateur, la compatibilité entre appareils compte également. Important également de comparer la puce et la RAM, mais surtout de lire certains tests indépendants, pas seulement les chiffres du fabricant.

iPad pour le Black Friday 2026

L'iPad séduit un peu tout le monde et à n'importe quel âge. Léger et fin, il se glisse partout, démarre instantanément et tient environ dix heures sans être rechargé, un gros avantage. Si vous êtes un fan d'Apple, il s'intègre aussi parfaitement à l'écosystème Apple : synchronisation avec l'iPhone et le Mac, AirDrop, iCloud, et même possibilité de l'utiliser comme second écran. Côté créativité, l'Apple Pencil en fait un excellent outil pour dessiner, prendre des notes ou annoter des documents, avec des applications performantes comme Procreate ou GarageBand. Son seul frein pourrait être son prix, souvent autour de 500 euros pour une bonne machine.

iPad 11"

iPad 13"

iPad

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Tablettes tactiles Samsung Black Friday 2026

Depuis plusieurs années, Samsung s'est installée comme l'un des gros leaders du marché sur les tablettes tactiles et tente de concurrencer Apple par ses nombreuses tablettes. Son prix, plus accessible, donne souvent l'avantage à la marque coréenne sur la concurrence.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10+

Pack Samsung

Tablettes tactiles Black Friday 2026

Lenovo Yoga

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