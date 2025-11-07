Black Friday Apple : Amazon brade l'Apple Watch SE 2 à un prix inédit !

Pour ce début du mois de novembre, les premières offres promotionnelles du Black Friday 2025 commencent à arriver. Et bonne nouvelle ! l'Apple Watch SE 2 en fait partie.

Alors que la période du Black Friday 2025 bat son plein, Amazon a pris la décision de baisser le prix de l'Apple Watch SE 2. En prévision des prochaines fêtes de fin d'année, le fameux géant de l'e-commerce propose la montre connectée de la marque à la Pomme à 199 euros au lieu de 249 euros, soit 50 euros de moins par rapport au tarif conseillé.

La Watch SE 2 à moins de 200 euros concerne le modèle 40 mm de la montre. Si le format 44 mm vous intéresse, sachez qu'il faudra débourser 30 euros supplémentaires, soit 229 euros.

Pour information, la montre Apple vendue et expédiée par Amazon est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais. Cela vous permet d'étaler vos dépenses, en vue de la fin d'année 2025. Aussi, d'autres marchands comme Rakuten ou Boulanger proposent également l'Apple Watch SE 2 à 199 euros.

Apple Watch SE 2

Plus de trois ans après sa sortie, l'Apple Watch SE 2 devient abordable

Annoncée en septembre 2022 en même temps que l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra, la seconde génération de l'Apple Watch SE qui est à moins de 200 euros pour le Black Friday est accompagnée d'un bracelet et d'un câble de charge magnétique vers USB‑C.

Concernant ses détails techniques, la Watch SE 2 d'Apple dispose d'un écran Retina OLED LTPO 1,57" en verre Ion‑X avec une définition de 394 x 324 pixels, une luminosité maximale de 1 000 nits et une résolution de 326 pixels par pouce.

Compatible avec les iPhone fonctionnant sous iOS 17 (ou version supérieure), l'Apple Watch SE de deuxième génération possède une puce SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits, un espace de stockage de 32 Go et une batterie Li-Ion de 245 mAh qui lui assure une autonomie de 18 heures.

Du côté des capteurs et de la connectivité, on peut notamment trouver un capteur optique de fréquence cardiaque, la boussole, l'altimètre, l'accéléromètre, le gyroscope, la luminosité ambiante, le GPS, le Wi‑Fi 4 (802.11n), la technologie sans fil Bluetooth 5.3 ou bien encore l'Apple Pay.