L'Apple Watch Ultra 2 est bradée pour le Black Friday, l'offre ne va pas durer longtemps !

Profitez de la période du Black Friday pour vous offrir l'Apple Watch Ultra 2 en promotion ! En ce moment, la montre de la marque à la Pomme bénéficie de plus de 20% de réduction.

Avis aux sportives et aux sportifs qui ont l'intention de se procurer l'Apple Watch Ultra 2 en promotion ! À l'occasion du Black Friday, la montre Apple proposée dans son boîtier en titane naturel avec boucle Alpine Sahara passe de 898,99 euros à 699 euros chez Rakuten, depuis la boutique française officielle Boulanger.

Pour information, les 200 euros de réduction sont obtenus grâce à une remise immédiate de 22% de la part du site e-commerce. De plus, les membres du ClubR Rakuten auront droit à un cashback supplémentaire de 27,96 euros. Ce bonus tarifaire pourra être utilisé au cours d'un prochain achat passé sur le site Rakuten ou être converti en carte cadeau.

Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular)

Quels sont les points forts et les fonctions de l'Apple Watch Ultra 2 ?

Sortie pendant la rentrée de septembre 2023 et considérée comme la "montre la plus robuste et polyvalente d'Apple", l'Apple Watch Ultra 2 possède un écran Retina OLED LTPO2 de 1,92 pouce avec une définition de 502 x 410 pixels, une densité de près de 326 ppp et une luminosité maximale jusqu'à 3 000 nits.

Compatible avec la 4G, la montre connectée de la firme de Cupertino dispose aussi d'une puce SiP S9 avec processeur bicœur 64 bits, du Neural Engine 4 cœurs, du Bluetooth 5.3 et d'une capacité de stockage de 64 Go.

Fonctionnant sous le système WatchOS 11, la Watch Ultra 2 d'Apple est alimentée par une batterie Li-Ion de 564 mAh qui lui permet d'être autonome au cours d'une durée maximale de 36 heures (suivant son utilisation).

Du côté des capteurs, on peut trouver un détecteur de lumière ambiante, la boussole numérique, la jauge de profondeur, le capteur cardiaque électrique, l'altimètre permanent, l'accéléromètre à haute résistance ou bien encore le gyroscope à plage dynamique élevée.

Quant aux fonctions, la gestion des appels, la lecture de la musique, la détection de chute, le SOS, le rappel de prise de médicaments, les appels d'urgence, la sirène, le calendrier, les SMS, et les e-mails sont notamment de la partie.