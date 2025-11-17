Black Friday Samsung : le Galaxy A26 5G est à un prix irrésistible pour la fin d'année

Un smartphone Samsung sorti en 2025 fait l'objet d'un super bon plan pour le Black Friday. Pour la période du "Vendredi noir", le Galaxy A26 5G est proposé sous la barre des 220 euros.

Le géant Amazon n'a pas attendu le jour J du Black Friday 2025 pour baisser le prix du Galaxy A26. Compatible avec la 5G, le smartphone de la marque coréenne fourni avec un chargeur secteur offert et proposé en plusieurs coloris au choix est au tarif de 218,95 euros au lieu de 319 euros, soit une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 128 Go du smartphone et s'arrête le lundi 1er décembre 2025. Si vous préférez le modèle 256 Go du smartphone, sachez qu'Amazon le vend 289 euros (au lieu de 389 euros).

Samsung Galaxy A26 5G (128 Go)

Samsung Galaxy A26 5G (256 Go)

Le Samsung Galaxy A26 5G en détails

Commercialisé par Samsung depuis le mois de mai 2025 en France, le Galaxy A26 embarque un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz, un verre Gorilla Glass et une densité de 387 ppp.

Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android 15 avec une surcouche One UI 7.0, le Samsung Galaxy A26 dispose aussi d'un processeur Exynos 1380 Octo-Core, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 25W et d'un espace de stockage de 128 Go. D'ailleurs, le stockage peut être étendu jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD non fournie.

Du côté de la connectivité, le A26 de la gamme Galaxy inclut la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), un port USB Type C, la reconnaissance faciale ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté.

Enfin, la partie APN du Galaxy A26 est composée d'un triple capteur arrière de 50 MP (f/1.8) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et d'une caméra frontale de 13 MP (f/2.2) pour la prise de selfies.